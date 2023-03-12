IC設計廠多估營運Q1落底 義隆電拚先回升

受傳統淡季效應及供應鏈持續去化庫存影響，IC設計廠多數預期第1季業績將滑落，不過，營運將於第1季落底，第2季應可逐步止跌回升。觸控晶片廠義隆電受惠筆記型電腦客戶開始拉貨，業績有機會搶先於第1季回升。

IC設計業近來客戶急單陸續湧現，其中，以較早進行庫存修正的電視、監視器及高階筆記型電腦相關產品居多，消費電子產品市場需求則持續低迷。

因多數產品市場需求依然疲軟，仍處庫存調整階段，加上第1季有農曆新年假期、工作天數較少，且時序為半導體業傳統淡季，IC設計廠多數預期今年第1季業績恐將較去年第4季持續滑落。

手機晶片廠聯發科預估，第1季營收將約新台幣930億至1017億元，將季減6%至14%。影像感測器及微型光學元件廠采鈺預期，第1季營收將季減2位數百分比。

在經過多個季度庫存調整後，IC設計廠多數預期，供應鏈庫存可望於上半年逐步落底，供需狀態應可逐漸回穩，第2季隨著工作天數增加，中國疫情解封後，經濟有機會復甦，營運應可止跌回升。

聯發科預期第1季應為今年營運低點，采鈺、網通晶片廠瑞昱、面板驅動IC廠天鈺、敦泰、微控制器廠偉詮電、新唐皆預期營運將於第1季落底，第2季開始回升。

面板驅動IC廠聯詠受惠高階筆記型電腦及監視器產品急單湧入，第1季營收可望達222億至232億元，較去年第4季持平或微增，表現將優於傳統季節性水準。高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY在高速及面板相關產品急單挹注，第1季營收將約9000萬至1.05億美元，有機會季增3%。

義隆電在筆記型電腦客戶開始拉貨帶動下，營運可望搶先於第1季顯著回升，季營收將達新台幣22億至24億元，以中間值23億元計，將季增17%；觸控板、觸控螢幕控制晶片及指紋辨識晶片是主要成長動能。義隆電第2季業績料將較第1季再成長。