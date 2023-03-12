吳德榮:今晚北部東部轉雨降溫 14日探10度

氣象專家吳德榮今天表示，傍晚鋒面挾冷空氣南下，北、東部轉雨降溫，14日晚、15日清晨將因「輻射冷卻」加持，出現此波最低氣溫，部分地區下探攝氏10度。

根據中央氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為基隆市七堵區攝氏11.6度，其次為花蓮縣壽豐鄉11.7度、新竹縣關西鎮11.8度。

氣象局發布陸上強風特報，東北風增強，今晚起桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今天下午起，台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天持續晴朗微熱，中南部空氣品質不佳；傍晚鋒面挾冷空氣南下，北、東部轉雨降溫。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天北、東有局部短暫雨，氣溫持續下降，白天濕冷漸轉乾冷，中南部多雲時晴，氣溫亦下降；14日至17日天氣晴朗，東半部偶有局部短暫降雨，各地氣溫逐日漸升，日夜溫差大。

吳德榮說，14日晚、15日清晨將因「輻射冷卻」加持，恐出現此波最低氣溫；最新模擬的強度略微調弱，以「大陸冷氣團」機率較高，部分平地最低氣溫將降至10度以下。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，18日另一波鋒面及東北季風影響，北、東轉雨、轉涼。