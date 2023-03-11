加國禁進口俄國鋁鋼 盼切斷俄烏戰爭資金

加拿大今天宣布禁止從俄羅斯進口鋁和鋼相關產品，為的是不讓俄國獲取資金投入對烏克蘭的戰爭。

綜合法新社與路透社報導，根據加拿大政府最新數據，2021年從俄羅斯進口相關產品的金額約為2.5億加幣（約新台幣55.6億元），分別是4500萬加幣的鋁，和2.13億加幣的鋼材。

美國上月宣布針對俄羅斯鋁課徵200%的進口關稅，今天開始生效。歐洲聯盟去年也已禁止進口俄羅斯鋼材。

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）在聲明中說：「加拿大和夥伴們已對俄羅斯中央銀行實施制裁措施，並對俄羅斯石油及天然氣設定價格上限。」

「我們現在要與美國今天採取的行動一致，確保（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）不能藉由銷售鋁和鋼給加拿大，來為他的戰爭籌資。」

她還說：「烏克蘭有能力也必須打贏這場仗。我們持續盡一切所能，以切斷或限制被用於資助普丁這場非法、野蠻侵略的資金。」

加拿大的禁令涵蓋俄羅斯未加工的鋁、鋁板，以及鋁製容器和其他家用品成品。

禁令也適用於所有俄羅斯主要鋼製品，包括鐵和非合金鋼，還有鋼管等半成品和成品。

加拿大所需鋼材多半從美國進口，美國鋼材約有45%出口到加拿大。此外，加拿大近90%的鋁製品運往美國。

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