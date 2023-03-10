排名大洗牌 14家金控前二月獲利年減逾5成

14家上市金控2月獲利出爐，排名大洗牌，由中信金奪下單月及累計獲利雙冠王，富邦金守住金控每股獲利王。合計14家金控前2月稅後淨利新台幣479.01億元、年減約53％。

受避險成本攀高影響，國泰金、新光金旗下壽險均出現單月虧損，富邦金旗下產險則受防疫險理賠衝擊，拖累金控獲利表現。整體而言，銀行型金控2月獲利表現相對亮眼，單月及累計獲利王由中信金奪下，兆豐金則搶下亞軍。

富邦金2月稅後淨利13.1億元，前2月稅後淨利為73.9億元。富邦金旗下產險受防疫險理賠影響，2月稅後虧損達23.4億元。雖丟失金控單月及累計獲利王寶座，富邦金累計每股稅後盈餘（EPS）0.6元，仍驚險守住金控第一。

兆豐金2月獲利表現亮眼，稅後淨利達37.05億元、前2月稅後淨利達77.84億元、EPS為0.56元，各數據皆奪下金控亞軍。兆豐金表示，除了升息拉抬利息淨收益外，股票投資收益及貨幣交換操作表現亮眼，財務操作上有獲利。

中信金2月稅後淨利54.79億元、前2月稅後淨利79.9億元，雙雙奪下金控冠軍；EPS為0.41元，居金控第4。中信金旗下中信銀因存放業務成長，單月貢獻獲利40億元，台灣人壽則因投資處分利益加上防疫險理賠近尾聲，擺脫虧損窘境，2月獲利達2.46億元。

國泰金2月稅後淨利25.3億元，前2月稅後淨利42.6億元，EPS為0.29元。旗下國泰人壽2月稅後虧損11.8億元，累計稅後虧損達26億元，主因傳統避險成本升高所致；國泰產險則因去年提存防疫險理賠準備，今年獲利回歸正常，2月稅後盈餘2.4億元，累計稅後盈餘達3.8億元。

公股金控方面，除了兆豐金獲利表現強勁外，其餘公股金控前2月獲利年增率均達雙位數。第一金前2月稅後淨利達43.34億元、年增43.3％；合庫金前2月稅後淨利33.33億元、年增近21％；華南金前2月稅後淨利31.59億元，則年成長逾45％。

新光金2月稅後虧損21.16億元、前2月稅後虧損59.67億元，EPS為負0.39元，主因旗下新壽呈現虧損所致。新光金說明，雖然2月美元升值，但因避險成本太高，影響新壽獲利表現。

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