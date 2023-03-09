高市開挖地下水回收利用 設免費取水點

高雄水情燈號轉黃燈，市府工務局協調高市52處建築工地將地下開挖抽取的地下水提供給民眾及公家機關取用，副市長林欽榮今天上午視察取水情形，盼藉此協助穩定枯水期間公共用水。

高雄水情燈號轉黃燈，實施夜間減壓供水，市府工務局為讓地下水資源有效再利用，協調高市52處建築工地建置免費取水點，將地下開挖抽取的地下水提供給民眾及公家機關取用，林欽榮今天上午前往視察工務局水車取水情形。

林欽榮表示，由於水情日益吃緊，工務局已清查高市深開挖建築工地353處，可提供次級用水的建案共52處，考量進行連續壁工程時，需要降低地下水位以維持土壓平衡，因此抽取出的地下水仍可再利用。

林欽榮說，工地抽出的地下水，除可供工地抑制揚塵外，也可供消防局消防用水、工務局養護工程處市區綠化植栽澆灌等使用，同時也可就近提供民眾取用，作為家中洗掃、沖廁所需，減省自來水用量。

林欽榮指出，希望能從公部門帶頭做起，善用營建工地地下水資源，以增加自來水調度量能。工務局建管處已將取水地圖網頁版連結公布於官方網站上，同時完成取水地圖建置，後續還將再建置取水地圖APP，便利民眾即時查詢使用。

工務局發布新聞稿表示，目前已於高市52處建築工地完成設置次級用水免費取水點，預估每日可供給達4539噸水量，工務局將與相關公會持續滾動式清查以擴增取水點，預計後續岡山、鳳山及三民區等社會住宅建築工地，也將加入供水行列。

工務局提醒民眾，高雄地質多屬於砂土及沉泥互層，出水量較少，只能作為不接觸身體的清洗用、澆灌與消防使用，不可作為飲用水或接觸身體用水。

依高市府統計，高雄地區每天民生及產業用水量約150萬噸，3月8日起開始夜間減壓供水措施，用水量可降到約140萬噸。