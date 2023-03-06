經部3月審電價 這類產業用戶擬凍漲

經濟部將在3月中下旬召開電價費率審議會，產業、民生電價漲聲響起，除一般住宅將擴大調漲範圍，針對高壓以上產業用戶，因去年下半年起景氣轉弱，若用電衰退幅度達10%至15%，可望免除調漲。

經濟部上周陸續召開兩場電價審議前的預備會議，據了解，會中台電根據燃料價格預測，所提報的年度虧損達新台幣3,200億元，高於原估計的2,785億元，若要漲到不虧損、並有3%至5%合理獲利程度，電價漲幅近4成。

不過，電價審議委員會委員認為，台電設定的燃料價格預測參數過高、運費亦同，應重新估算相關成本；另外，今年電網韌性計畫投入的資本與折舊計算，均會影響公司資產與財務體質，因此請台電精算過後，再提出修正版虧損數，於本週預備會議接續討論，作為調漲方案基準。

基於物價考量，加上工商團體反映下半年燃料價格將下降，及政府透過增資、電費補貼等方式，挹注台電共2,000億，委員一致共識為「漲足是不可能」，但應適度調漲，「能負擔的人多分擔些」，以維持台電安全營運水位。

目前台電正精算各種方案，讓電價在合理範圍內調整，大致可分成3大類。首先，民生住宅部分，現行每月用電達500、700、1,000度級距各有計價方式，去年是1,000度以上部分才調漲，這次可望下修至700度以上即漲。經濟部官員說，尚須考量各用電區間戶數多寡、實際電費收入效益，待台電完成相關試算才會明朗化。

台電內部認為，現行第一段電價級距（每月用電120度以下）每度僅1.63元，自民國95年到111年，電價共調漲7次、調降3次，但只要碰到調漲，該級距電價均凍漲，因此也會在會議上表達相關想法，如調升該級距電價或者基本費。

小商家方面，上回調漲電價已是2018年，當時經濟部決議電價平均調幅為3%，其中小商家僅1500度以上用電調整；考量通膨承受程度，這次將拉高小商家調漲門檻，在1500度與3000度之間另設級距。知情人士指出，每月3000度以上多為超市、速食店用戶，希望藉此達以價制量的效果。

產業用電部分，有鑒於去年下半年開始景氣轉弱，將參酌用電衰退幅度數據，以去年7月到12月用電衰退達10%至15%為基準，排除部分業別調漲電價；此作法與去年異曲同工，去年是考量疫情衝擊程度，剔除農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房等6類產業的高壓用戶。

由於這次是民生、產業平衡調漲，高壓以上用戶調幅應會低於去年的15%。