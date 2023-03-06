一個月內兩次 俄亥俄州又遇貨運列車出軌

美國的諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern）昨晚又發生貨運列車在俄亥俄州西部出軌翻覆，這次車上未裝載有毒物質，但這是業者一個月內第2次在俄亥俄州發生類似事故。

2月3日晚間一列諾福克南方鐵路公司150節車廂的貨運列車在俄亥俄州毗鄰賓州的東巴勒斯坦（EastPalestine）鎮出軌，38節車廂翻覆引發沖天大火。雖然當局執行可控性焚燒防止污染擴大，但車上所運載包含氯乙烯在內多種有毒化學物質仍外洩至環境。

「華盛頓郵報」報導，地方官員表示昨晚事故地點是在俄亥俄州首府哥倫布（Columbus）西方約64公里的春田鎮（Springfield），有20節車廂出軌翻覆，車上並無有害化學物品。

俄亥俄州環保局局長伏格爾（Anne Vogel）說：「沒有任何化學或有害物質進入土壤、空氣或水中。」

春田鎮消防局長內格爾（Dave Nagel）表示，事故發生後周邊300公尺內的幾戶民宅被告知就地避難，避難令發布10小時後撤除。事故發生後一度有1500名居民無電可用，後已陸續復電。

諾福克南方鐵路公司負責營運的總經理巴納（Kraig Barner）說事故原因正在調查，當時這列共計212節車廂的列車上有2名組員，並無人員受傷。

有關單位表示有2節車廂裝有少量柴油引擎廢棄處理液，2節裝有少量聚丙烯酰胺水溶液，兩者都是常見透過鐵路運輸的工業品，事故地點沒有大眾供水系統或民用水井。

不過選區含事故地點的共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員特納（Michael R. Turner）今天在新聞節目裡稱事故仍「令人髮指」，認為目前雖看來有驚無險，但對俄亥俄居民而言仍無法接受。

特納說：「我們之所以一再發生出軌翻車，是因嚴重缺乏投資，疏於投資基礎建設這點亟需改進。」