補班太多惹怨 人事行政總處：6月底前公告

今年補班6天引發部分民怨，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天說，每個人的期待值不一樣，有的人期望多一點連假，有的人不希望，人事行政總處盡量在中間找一個平衡點、找出最大公約數；他並說，會在6月底前公告。

立法院司法及法制委員會今天邀請行政院人事行政總處、內政部等部會首長列席專題報告「政府機關學校配合國定假日調整上班上課日機制」，並備質詢。

蘇俊榮在書面報告表示，將邀相關部會研議，以民眾可接受的最大公約數進行檢討，等檢討結果出來，將可行性方案及113年政府行政機關辦公日曆表簽奉行政院核定後，依處理要點規定在6月底前公告。

對於補班問題，蘇俊榮在會前受訪指出，會找相關部會再溝通，因為每一個人對連假的期望值不一樣，假如都不調整放假日的話，「大家想像未來過年就是只有6天假，大家接受嗎？如果接受我覺得那很棒，我們又多了一些選項，可以一起討論」。

對於朝野立委提出國定假日提案，蘇俊榮說，國定假日是內政部職權，要尊重內政部，人事總處是處理調整放假日，至於國定假日、例假日那是內政部統整，會尊重內政部的規劃。

蘇俊榮說，對於不同立委提出的放假日提案，到最後會一併考量，因為每個人、工商企業界、金融業、各行業的期待都不一樣，會找一個最大公約數，至於國定假日大家還在討論，哪些是國定假日，而且紀念日還分兩種，一種是只紀念不放假，一種是有放假，這都是討論過程，內政部會做很好的安排。

蘇俊榮指出，各方共識愈來愈接近，不要太多也不要太少，取一個中庸，這就是最大公約數概念，讓大部分人覺得，雖然不是百分之百滿意，但是可以接受的方案，盡量在不同的期待值中間找一個平衡點。

內政部次長花敬群則說，放假大家都喜歡，但是放太多假確實對產業運作會有一些衝擊，這個涉及的層面非常廣，一定要多討論，進一步確認未來假日的觀念或架構。

花敬群表示，上一次討論這樣的話題是週休二日的年代，從周休二日那時做了架構的重新界定，最近這麼多委員提出版本，可以討論，但是確實不是這麼容易能夠快速形成共識，這是國家的大事，大家要平心靜氣逐步討論。