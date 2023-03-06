美股上揚 法人：台股留意電金不同調

台股3日小漲9.7點，週線連二紅；美股主要指數3日全面收紅。法人表示，台股電子類股目前位於所有均線之上，金融類股連續3天收在月線之下，呈現不同調情形。

美股道瓊工業指數3日上漲387.40點或1.17%，收33390.97點；標準普爾500指數上漲64.29點或1.61%，收4045.64點；以科技股為主的那斯達克指數上漲226.03點或1.97%，收11689.01點；費城半導體指數上漲44.223點或1.48%，收在3028.337點。

台股加權指數3日早盤開高拉升，一度越過15700點、逼近前波高點位置，隨後浮現賣壓走低，終場上漲9.7點，收在15608.42點，成交金額新台幣2397.84億元。

電子製造服務廠鴻海2月營收達新台幣4020億元，月減39.12%、年減11.65%，仍創歷年同期次高。鴻海表示，除「元件及其他產品類別」與1月表現約略持平之外，其他3大產品類別皆有衰退情形。

光學鏡頭廠大立光2月合併營收約25.65億元，月減21%、年減2%。觀察大立光2月出貨產品結構，以10M（百萬畫素）產品為多數。

法人指出，台股加權指數和電子類股目前位於所有均線之上，金融股則連續3天收在月線之下，呈現不同調的情形，籌碼面仍屬於中性偏多。整體來看，若國際股市未出現較大拉回，大盤可能持續在近期區間內強勢整理。