金控搶人才釋破萬職缺 數位科技成新戰場

台大校園徵才博覽會開跑，金融業搶人才不手軟，光是「金控雙雄」就釋出破萬名職缺，國泰金控開放6200名職缺、富邦金今年預計開放6500名內外勤；此外，數位科技、IT人才也是攬才重點。

台大校園徵才博覽會今天登場，金融業向優秀青年招手，國泰金總經理李長庚、新光金總經理吳欣儒、中信金總經理陳佳文及南山人壽總經理范文偉皆親自到場，展示攬才誠意。

各家金控業者多看好人工智慧（AI）發展，並努力布局新興科技。陳佳文表示，台灣很缺科技IT相關人才，尤其是科技業搶很兇，這部分確實比較競爭。

國泰金控釋出6200名職缺，5大職系包括儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英，其中「數位科技」重點人才需求高達450名，較去年成長50%，並號召跨界人才擔綱金融數位轉型的核心引擎，包括熱門AI領域。

儘管景氣放緩，李長庚表示，金融業肩負民眾的財務管理以及保險，是百年事業，不會因為短期景氣變動，影響到人才爭取及留用政策，「不管景氣如何，都需要好的人才，因為我們看長遠發展」。

富邦金今年預計開放6500名內外勤職缺，包括50至60位儲備幹部（MA）、客戶服務、永續金融、資訊科技與風險管理人才及業務發展菁英，包含壽險業務員、銀行法人金融IA及個人金融RA業務人才、產險企業保險營業人員、證券營業員等。

新光金控暨各子公司今年招募人數目標近4000人，除外勤業務菁英、理財行銷人才等，提供超過百名數位金融資訊及行銷人才、儲備業務主管及MA管理菁英等職缺。吳欣儒接受媒體聯訪時表示，新光今年積極招募數位、永續、法務及MA等人才。

台新金控今年預計釋出逾3000個職缺，並招募70名儲備幹部，此外，今年將啟動海外招募計畫，首波4月初將在日本展開。永豐金今年整體徵才人數近千人，包含永豐銀行策略人才MA/PA及永豐金證券MA約40人以上。

元大金控今年釋出6大領域、800個職缺，包含業務人員、數位創新、資安及資訊人員、營運管理人員等，更預計招募30至50位MA。玉山金控今年預計招募600名人才，除了50名儲備幹部，也積極延攬私人銀行、財富管理、跨境服務、永續金融、資訊科技、資料科學等多元領域人才。

南山人壽今年預計招募500名內勤員工及數千名業務新血，「2023南山人壽儲備菁英計畫」預計開放20名職缺、擇優錄取，年薪上看百萬元。

（中央社）

中信金今年要招募6,600人，首站台大校園徵才博覽會請來中信兄弟啦啦隊Passion Sisters助攻，年輕學子們將攤位塞爆。圖／魏喬怡

Passion sisters助攻 中信金台大徵才攤位塞爆

中信金控今年啟動人才招募「Top Gun計畫」，徵才人數上看6,600人，其中增額招募逾600位社會新鮮人，請來Passion Sisters助攻超吸睛！中信金控總經理陳佳文4日親自率領中信金控人資長卓長興、中信銀行個金執行長楊淑惠、台壽總經理莊中慶等多位主管，參加「VISION 2023台大校園徵才博覽會」，走進校園與青年學子近距離互動，廣召具備「SMART」能力之人才加入中國信託。

陳佳文指出，「人才」是中國信託最重要的無形資源，中信金控給予畢業生多元選擇與機會，今年度「Top Gun計畫」強調透過系統性培育建立中國信託人才農場，期許養成每位關鍵職位菁英獨立思考能力，成為保持韌性、朝目標邁進的頂尖人才，其中最受矚目的「儲備幹部計畫」（MA計畫））今年已邁入20周年，希望能延攬更多不同科系背景、擁有多元專長的新血加入。

陳佳文強調，中信金控表現優秀的同仁皆具備理解力（Savvy）、移動力（Mobility）、企圖心（Ambition）、抗壓力（Resilience）及團隊力（Teamwork）等「SMART」五大能力，以因應中國信託數位化及國際化的業務發展策略，中信金控招募著重跨界、跨領域、願意自我挑戰，有潛力的菁英加入中信金控，在寬廣的舞臺發揮所長。

今年中信金控MA計畫預計招募逾60位海內外跨界菁英，首年即能挑戰百萬年薪，為台灣金融業唯一兩年兩次升遷機會的培育計畫，通過培訓即升任經理，每兩人就有一人擔任公司重要管理職或具外派經驗，中信金控及其子公司的多位高階主管與優秀學長姊則以深入淺出說明各項招募計畫內容，提供諮詢服務，也將安排MA學長姊深入各校園與學弟妹面對面交流解惑，釐清職涯計畫，歡迎在校生把握難得機會。

因應中信金控持續擴張全球版圖，今年亦大舉招募海內外法人金融業務團隊，「國際法金業務菁英計畫」是業界唯一的三年期國際業務人才儲備計畫，透過跨境平臺的培訓模組及輪調機制，三年完訓通過考核將快速晉升客戶經理（RM）。

此外，「法金儲備RM培訓計畫」，透過完善的教練團制度，最快可於兩年內培養成法人金融RM；個人金融則睽違四年重啟「儲備理財規劃師計畫」及「儲備理財專員計畫」，個人金融與法人金融合計招募逾250名業務儲備人才，號召社會新鮮人加入中國信託。中信金控自3月起陸續於台大、政大、清大、成功大學、中央大學、中山大學舉辦校園巡迴說明會，積極延攬各領域不分國籍的青年學子加入，「Top Gun計畫」和各職缺介紹及應徵方式等資訊，可在中信金控人才招募網查詢，或上社群網站Facebook、Instagram搜尋「CTBC Careers」、LinkedIn搜尋CTBC Bank。

國泰金控總經理李長庚向Z世代學子分享人生經驗：站對位置選對舞台，人生將相對容易！圖／魏喬怡

國泰金李長庚：站對位置選對舞台，人生將相對容易！

國泰金控今年首場校園實體徵才活動4日於台大校園徵才博覽會熱烈展開，以「國泰N世代，N種未來我敢Try」為主題，釋出6,200名職缺。國泰金控總經理李長庚指出，將入社會的Z世代同學，正面臨人生非常重要的選擇，事關到未來人生內涵與職涯發展，他說「站對位，卡贏過會打拳頭。」站對位置選對舞台，人生將相對容易！

李長庚指出，最近熱門話題是ChatGPT人工智慧發展會不會取代未來工作，都指出單調重複性質的工作將被取代。而「跨域、跨國界、跨產業」等專業整合能力才不容易被取代，期待Z世代一起加入國泰金控，國泰提供符合現代與未來所需要的跨界工作型態，包括行動辦公場域、數位發展與國際發展等，進入國泰金控，將有跨國、跨子公司、跨部門、跨專業歷練機會，訓練新鮮人成為跨界人才，不用擔心工作被AI取代，歡迎Z世代選擇國泰做為人生舞台，翻轉人生創造無限可能。

此次國泰金控徵才分為五大職系包括儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英，熱門職缺像是GMA、CMA、CIM等儲備幹部計畫，其中「數位科技」重點人才需求高達450位，較去年成長50％。國泰號召跨界人才，擔綱金融數位轉型的核心引擎，其中包括熱門AI領域，將加入智能客服阿發、雲端、區塊鏈、資料科學實驗室等團隊為創新服務帶入N種可能。

疫情帶來工作型態改變，讓企業除了端出薪資福利之外，「彈性工作」與「員工體驗」成為今年度吸才必要條件，根據LinkedIn 2022年全球人才趨勢報告中指出，當員工對於彈性工時與地點感到滿意時，員工感到快樂的比例為2.6倍，願意推薦他人該公司職務的比例是2.1倍。

國泰金控今年在台大校徵一級戰區，特別打造「共享辦公」的實境職場環境，以「吸眼球」策略成功讓求職者停下腳步，此外現場陣容也不遑多讓，由國泰金控李長庚總經理領軍集團一級主管，包括國泰證券董事長莊順裕、國泰世華銀行總經理李偉正、國泰產險總經理陳萬祥、國泰投信總經理張雍川、國泰人壽發言人林昭廷等親臨現場為求職者提供N種問題解答。

銀行、保險、資產管理是國泰的三大業務核心，而「人才」可說是最大的核心引擎，國泰內有跨4個世代的同仁，這幾年來積極推動數位轉型，最重要的就是mindset(思維)要改變，國泰做了很多努力，為每位同仁客製化數位課程，舉辦共享學堂，讓跨集團、跨部門之間有更多交流和互相學習的環境，這兩年陸續成立台中、高雄CDC資訊開發中心，吸引在地人才不再北漂，作為集團雲端開發基地，助攻東南亞業務。

目前疫情逐漸緩解，國泰金控是少數仍以混合式工作模式的金融業者，為的就是提供同仁更彈性的工作環境、鼓勵思考創造，在面對嚴峻的市場經營和氣候變遷時，更能保有彈性因應外在巨變的不確定風險。

今年國泰攤位現場精心設計趣味的測驗，3分鐘猜出適合職系，五大職系包括須450位的「數位科職系，號召金融專業與數位趨勢的跨界人才，是國泰金融數位轉型的核心引擎；廣納5,500位的集團「業務菁英」需要積極主動超級好聊能幫理財的交際星，提供優質客戶最有前瞻性的市場建議；也需180位「營運企劃」找尋能掌握紮實精密的營運機制，高速效率管控流程的計畫通；85位「財投精算」工作內容包括商品設計等。

新鮮人關注的「儲備幹部」找尋具備多元技能菁英，有金控GMA、銀行CMA，及人壽CIM三大計畫，招募逾40人，享百萬以上年薪、集團輪調培育，最快1至2年升遷到主管職。

永豐金控2023年度校園徵才起跑，永豐銀董事長曹為實則與學子們分享30年職場心得。圖／魏喬怡

永豐金職缺近千人 永豐銀董座曹為實曝MA變董座心法

永豐金控2023年度校園徵才活動，首站4日於台大校園起跑！永豐金控董事長陳思寬表示，今年度以企業願景「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」為招募主軸，而永豐銀董事長曹為實則與學子們分享30年職場秘笈。

曹為實指出，自己就是從MA出身，一路走來30年，他建議年輕人要「open mind」，銀行是一個會接觸各種產業的介面，不管是個金、消金、投行業務，都需要很強的基礎，基礎就是「commonsense」各方面都要懂、對事的看法、資訊吸收，此次校園徵才希望招募多元化、有多重訓練的人才。

永豐金今年徵才的重點包含永豐銀行策略人才MA/PA及永豐金證券MA的招募。陳思寬表示，期待招募認同並符合「快樂熱情」、「持續學習」、「當責共好」、「開放思考」及「創新多元」核心價值觀的優秀青年學子加入永豐。

永豐金今年整體徵才人數約近千人，包含永豐銀行策略人才MA/PA及永豐金證券MA約40人以上。今日在台大椰林大道的徵才博覽會攤位上，陳思寬及永豐銀行董事長曹為實皆親臨現場與新鮮人直接面對面互動，現場工作人員除了提供職缺諮詢，也透過遊戲與學子互動傳遞永豐的企業價值觀。

陳思寬表示，人才為企業永續發展的重要的核心資產，永豐致力推動多元包容的友善職場環境，並積極落實性平友善職場，在人才招募、晉升、獎酬及培育等皆應不受性別因素影響，希望提供予優秀青年學子更好的學習舞台，善盡企業社會責任，而這樣的理念近日也獲國際肯定，永豐金首度參與即入選2023年彭博性別平等指數(Bloomberg Gender Equality Index, GEI)，台灣僅16家企業入榜，永豐金控就是其中一家。

永豐金控旗下子公司永豐銀行，今年度持續招募並培植海內外經營管理梯隊及金融專才，即日起，廣邀國內、外各大專院校畢業生加入永豐銀行策略人才計畫。今年將招募二大類策略人才，儲備幹部(MA)為碩士(含)以上畢業為主，金融科技力的專業人才(PA)則鎖定國內、外學士，不限科系，凡是TOEIC成績800分以上、工作經驗2年以內者，皆符合報名資格。

MA依個人志願選擇法人金融、零售金融、財富金融、數位金融、資本市場、風險管理、資訊科技及營運管理等八大領域，透過15個月培訓及輪調機制，建立宏觀全局的高度視野； PA則著重行銷企劃、數位規劃、資訊專才與數據分析四大專業，進行為期一年的金融專業能力培養。

校園博覽會現場，永豐金證券提出「MA」、「暑期實習」二項計劃獲熱烈詢問，這是證券界少數以培育策略幕僚為主的MA計劃，過去兩年有多位台大畢業學長姐加入證券MA人才行列，表現受到肯定，吸引同學們關注探詢。

（工商 魏喬怡）