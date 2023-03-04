雷軍領頭新基金 投資大陸晶片行業

美媒報導，由中國科技富豪雷軍創立的智慧手機巨頭小米集團成立了一支基金，將投資中國晶片行業。這是支持受美國限制科技行業的最新舉措。

據美國華爾街日報中文網3日的消息，中國軟體企業金山軟件有限公司宣布成立該基金的公告表示，小米及雲公司金山軟件參與了這支規模人民幣100億元（約合新台幣450億元）基金的投資。該基金還受到一些有政府背景投資機構的支持。

雷軍是小米集團的首席執行官兼創始人。據數據跟蹤機構Canalys，小米集團是中國最大的智慧手機製造商之一，也是全球第三大智慧手機公司，僅次於蘋果公司和三星電子。雷軍還是遊戲、雲和辦公軟體產品提供商金山軟件的聯合創始人兼董事長，也是該公司最大的股東。

金山軟件2日提交給香港交易所宣布新基金成立的公告表示，該基金將著重於投資積體電路及相關上下游領域。公告說，雷軍將獲委任為基金的投資決策委員會主席。該基金尚未命名。

根據公告，小米集團是該基金最大的出資人，透過兩家子公司為該基金提供約1/3的資本。金山軟件表示，子公司將向該基金出資5億元，其他投資者包括天津和北京有政府背景的實體。

該基金的公告稱，投資將「符合國家創新驅動發展和產業轉型趨勢」。

公告還稱，計劃投資其他業務與晶片相關的高科技公司包括人工智慧、新材料、智慧製造、顯示技術和汽車電子。

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