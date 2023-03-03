台股近期利空不跌 法人:資金卡位反彈行情

台股今天終場小漲9.7點，收在15608.42點，法人分析，台股短線雖持續整理，但近期利空不跌，推論主因為去年重挫已反映財報利空，市場轉向期待谷底反彈，已有資金提早卡位。

台股加權指數終場上漲9.7點，收在15608.42點，漲幅0.06%，成交金額新台幣2375.22億元，櫃買指數盤中漲勢收斂，終場漲0.28%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天開高震盪，陷入高檔整理，主因為獲利了結賣壓在相對高點出籠，加上市場追價意願不足；不過，中小型股還是強勢，台股仍為類股輪動格局。

他也表示，近期新台幣沒有特別強勢，資金行情雖然有些憂慮，但台股有「利空不跌」跡象，整體氣氛還是偏多。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股今天開高主要是歐美股開低走高，但台股上週沒有明顯回檔，所以今天補漲行情沒有明顯發動，自然引發獲利了結賣壓，以及套牢籌碼壓力走低。

不過，他表示，台股近期相對強勢，短線整理雖然持續，但中期向上趨勢沒被破壞，推論原因來自去年已經反映近期第4季財報利空，市場轉向未來基本面觸底後反彈的期待。

他進一步分析，去年台股最高與最低點差距高達6000點，這在台股歷史上不多見，推測市場樂觀預期未來將谷底反彈，已有資金提早先進場卡位，市場普遍預期美國在6月應該是最後一次升息，如果趨勢不變，台股有望擺脫利空題材。

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