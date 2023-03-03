蘋果貢獻台積電營收 去年首破5,000億元

晶圓代工廠台積電最大客戶去年貢獻新台幣5,296.49億元營收，年增1,242億元，增幅逾30%，占總營收比重約23%。法人推估，蘋果（Apple）應是台積電最大客戶。

據台積電財報資料顯示，最大客戶「甲客戶」營收貢獻持續增加，繼2021年突破4,000億元，2022年進一步突破5,000億元，達5296.49億元，年增1,242億元，增幅達30.64%。

由於2022年車用電子需求大幅成長，台積電客戶群進一步擴大，台積電「甲客戶」營收貢獻占總營收比重自26%降至23%，第2大客戶「乙客戶」營收占總營收比重則跌破10%大關。

法人分析，台積電最大客戶應是蘋果，第2大客戶應為超微（AMD）。蘋果不斷擴大採用自家設計晶片，對晶片代工廠台積電營收貢獻持續增加。

法人指出，由於車用電子平台去年業績大增74%，高於高效能運算平台的59%，更遠高於智慧手機平台的28%，是影響台積電前2大客戶營收貢獻占總營收比重下滑的主因。

台積電去年美國市場營收1.49兆元，年增46.98%，所占比重達65.96%，為台積電最大營收來源；中國市場營收2,451.68億元，年增近49%，比重約10.82%，僅次於美國。

台積電在台灣市場營收2,104.7億元，僅年增3.19%，比重約9.29%；日本市場營收突破1,000億元關卡，達1,190.99億元，年增65.6%，比重約5.26%；歐洲、中東及非洲市場營收1,237.67億元，年增39%，比重約5.46%。