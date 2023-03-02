動滋券常態化有譜 這族群約62萬人受惠

民進黨立委張廖萬堅、林宜瑾、無黨籍立委黃國書希望將「動滋券」常態化。教育部體育署運動產業及企劃組組長劉姿君透露，預計3月底會公布辦法，以16到18歲的青少年為主。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，體育署在2020年先推出「動滋券1.0」，當時提撥運動發展基金新台幣20億元，發放400萬份面額500元電子票券，但不限定用途，因此當時不少人拿到券之後，都拿去買運動用品，無法真正達到振興運動產業的初衷。

體育署2021年再配合行政院推出「動滋券2.0」計畫，這次是爭取追加特別預算10億元，發行200萬份面額500元動滋券，但限定只能拿來做運動、看比賽，才能真正讓生意受疫情影響的產業獲得幫助。

劉姿君說：「真正的方案還是大概要等到3月底才會出爐，但目前的方向，就是朝著以16到18歲的青少年為主，粗估約62萬人，每人面額依舊是500元票券，等於每年花費3億台幣，還是只能用在看比賽、做運動上。」

劉姿君也提到一些新想法，她說：「台灣雖然不算大，但還是有些城鄉差距，有些住在偏鄉的人抽到動滋券，不太可能騎車幾十公里去運動，所以將來如果要常態化的話，可能還要再更多元化一些做運動的形式和方法，不一定非得到運動場館才行。」