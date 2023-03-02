虛擬幣涉及廣 黃天牧:金管會將一定程度監管

虛擬貨幣在台灣尚未有業務主管機關，金管會主委黃天牧今天鬆口，行政院正進行最後決策，近日會有決定。黃天牧認為，未來金管會將扮演一定程度角色。

近年虛擬貨幣投資漸熱，各國陸續研議加大監理力道。民進黨立委郭國文今天在立法院財政委員會質詢時，關注台灣對虛擬貨幣監管進度。

黃天牧表示，目前行政院對此正進行最後決策，「我認為，金管會將扮演一定程度的角色」，因虛擬資產牽涉到很多層面，有些不見得是金管會職權範圍內，但金管會將扮演一個角色。

郭國文詢問，金融行業都是特許行業，虛擬貨幣未來若納管，是否同樣會列為特許行業；黃天牧表示，只要是金管會主管，基本上都是特許行業，只是監管可能有程度上的差異。

黃天牧指出，過去這2年虛擬資產領域產生一些讓外界矚目的案件，讓全球監理機關都希望用更審慎的方式管理虛擬資產。他提到，美國監管機關今年1、2月有特別發布聲明，提醒虛擬資產流動性及波動度風險。

郭國文建議，未來虛擬資產監管可朝5方向研議，包括確保實體聯繫管道、風險管理、嚴格把關KYC（認識你的客戶）、建立補償機制及設立「代幣納入」標準。黃天牧則表示，目前各國均沒有在虛擬資產監管上建立補償機制。

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