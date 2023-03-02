美股整理 台股留意Fed升息動向

美股1日多數收低，道瓊工業指數上漲5.14點，那斯達克指數下跌76.06點。法人表示，經濟數據與美國聯邦準備理事會升息動向將持續牽動國際股市及台股表現，是市場關注重點。

美國通膨依然頑固，市場預期高利率將維持更長一段時間，美股多數收低。道瓊工業指數上漲5.14點，漲幅0.02%；標準普爾500指數下跌18.76點，跌幅0.47%，那斯達克指數下跌76.06點，跌幅0.66%，費城半導體指數下跌2.56點，跌幅0.09%。

國內外產業訊息方面，土耳其重啟廢鋼採購，帶動國際廢鋼行情止跌反漲，條鋼廠豐興鋼鐵公告，國內廢鋼收購價每噸調漲新台幣200元，鋼筋基價每噸上漲200元，型鋼產品則維持平盤。

2月台灣汽車總市場淡季不淡，新車掛牌數3萬2819輛，年增35%，月減5.7%，領牌數大幅優於預期的2.7萬輛，並創下過去24年以來的當月新高紀錄。

工業電腦廠研華2022年營收及獲利同創新高，並啟動第3次全球化轉型，預估至2030年業績將達50億美元，相較目前翻倍。

法人表示，台股近期盤勢維持高檔整理格局，經濟數據及美國聯邦準備理事會升息動向持續牽動國際股市及台股表現，值得追蹤觀察。