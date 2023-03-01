東京城市科技展 台灣新創奪重要獎項

由東京都政府主辦的全球最大規模城市科技展City-Tech.Tokyo於2月27、28日舉行。在競賽單元，台灣的新創公司圖靈鏈科技在300多個團隊中名列前茅，榮獲「東京市政廳獎」。

東京都政府以支援新創企業（Startup）為目的，首度舉辦City-Tech Tokyo，這是東京都政府號召善用高科技創出永續新價值（Sustainable High City Tech Tokyo = SusHi Tech Tokyo」的計畫之一。台灣的國家發展委員會旗下的亞洲矽谷計畫支持台灣27家頂尖新創公司參與，展現台灣軟實力。

City-Tech Toky有來自約40國及地區的企業將近400個攤位展出，吸引約1萬人進場。

活動設有競賽單元，來自台灣的圖靈鏈科技公司（Turing Chain）共同創辦人、執行長胡耀傑今天上台以「區塊鏈和數位身份」為題介紹公司產品特色。評審結果，榮獲重要獎項「東京市政廳獎」。

他對中央社表示，這是東京有史以來舉辦的科技論壇中規模最大的，有300多個團隊參加競賽，篩選20幾個團隊後，再挑出前7強，圖靈鏈科技很幸運的得了東京市政廳獎。他很高興可以代表台灣在日本拿下這個很重要的獎項。

他很感謝政府對新創的支持，安排參與City-Tech Toky，認為自己的題目「區塊鏈和數位身份」切合這次論壇的主題智慧城市（smart city），所以幸運獲獎。

胡耀傑說，昨天聽到前7強新創公司有的是做衛星數據、核融合能源，有的是做各種新食品，包括完全無糖、無澱粉的食品等，讓他覺得都特別酷。他認為從現在起，日本將接受很多國外來的新創公司和科技，歡迎很多台灣新的科技和新創公司一起來到日本發展。

台灣的新創公司雄欣科技在City-Tech Tokyo會場展示人工智慧（AI）照護辨識服務系統，獲得日本大企業索尼（Sony）、日立（Hitachi）以及TB eye等大型貿易商的關注。還有來自南韓、印度的大型系統整合商開始討論商業合作方式與商業機會。

雄欣科技董事長李佳欣表示，台灣與日本每年的醫療照護機構安全事故逾5萬件，其中跌倒、傷害、醫療照護事故占逾40%以上，事故的發生地與時間是全面性的，目前主要的防治主要是靠人力巡房來達成，但是靠人力難以預防。

社會高齡少子化、加上如果疫情肆虐的話，將造成醫護人力短缺的窘況。因此，雄欣科技基於以人為本的思維開發3D感測、AI感知照護系統，發展出領先全球的iSafe安全照護解決方案。

他說，這項技術目前在高雄市立凱旋醫院，台大醫院等多家醫院被使用，凱旋醫院導入後見效，獲得2022年台灣政府服務獎及由全球智慧城市聯盟（GO SMART）主辦的GO SMART Award 2021的肯定。他很期待雄欣科技藉由這次在東京參展，能複製在台灣的成功經驗，進軍日本市場。

台灣新創公司環球睿視的執行長蘇育民接受日媒採訪時說：「這次活動我覺得舉辦得非常的棒。以日本的東京來講的話，是比台灣更具有國際性的都會，相信到了日本就會是一個進軍國際市場的入口，也是個起始點。」

對於這次參展的台灣新創公司圖靈鏈科技獲獎以及許多新創都有所斬獲，台北市副市長李四川對中央社表示，他代替台北市政府表達恭賀，在競爭激烈的情況下，能獲獎實屬不易。他說，這顯示台灣的青年確實有相當多的創意，在高科技的部分不輸給其他國家。

他說，27日在City-Tech Tokyo會場參觀了3家台灣新創公司的展區，覺得這些展區都有很大的特色，在高科技上的創意或技術不輸其他參展國家。