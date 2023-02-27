健保藥價調降4月上路 祭中期3支箭避免缺藥

健保署長石崇良今天表示，健保藥價調降將如期在4月上路，面對近期缺藥潮，將啟動藥品支出目標檢討、規劃建立風險管控機制及規劃全國統一採購試辦計畫，以中期3支箭防缺藥。

112年度藥價調整將於4月1日生效，110及111年合併調整金額為新台幣81.8億元，影響藥品逾6000項。今年首度新增3原則以避免影響藥品供應意願，第1是已低於基本價藥品不調整；第2是調整後藥價低於基本價者最多調整至基本價；第3則是已向食藥署通報經評估確認短缺藥品不調整。

近期台灣缺藥問題備受關注，衛福部今天上午舉行記者會說明，石崇良表示，健保藥價調整是依法執行，將按照既定行程辦理，4月生效；新藥價調整公告後，如不敷成本，廠商可在公告後2週內檢具成本資料，向健保署申請重新核定，健保署核定新藥價前，暫不調整。

石崇良說，健保現行有5大缺藥因應機制，第1是「單一處理窗口」，專人協助處理購藥問題，並與食藥署聯繫，將相關資訊置於健保署網站；第2為「即時掌握缺藥資訊」，食藥署函知藥品短缺訊息，透過健保虛擬專用網路（VPN）通知健保特約院所。

第3是「跨單位合作機制」，因缺藥需專案進口或製造藥品，健保署配合優先核價，儘速生效；第4為「不敷成本藥價調整機制」，不敷成本的藥品，可依特殊藥品提高藥價方式重核藥價；第5則是「替代藥品仍可申報費用」，如不是不可替代，得以相同價格或低於原處方藥物價格藥品替代。

針對缺藥，健保提出短、中、長期未來精進作為，石崇良說，短期作為將提供指示藥品的價格保護，考量指示藥品的必要性、可替代性及價格合理性，給予藥品價格保護，針對缺藥品項進行藥價檢討；長期持續和各界溝通，全面檢討健保藥價政策，對於必要性藥品給予適當價格保護機制。

中期規劃有3項，分別為「啟動藥品支出目標檢討」、「規劃建立風險管控機制」及「規劃全國統一採購試辦計畫」，石崇良說，持續與各界溝通，必要時修改相關辦法，對於市場寡占或供應有限且有臨床需求的藥品，分散風險或是給予適當價格保護機制，全力配合衛福部缺藥中心。

另外，衛福部次長王必勝說，因為缺藥樣態愈來愈多元，需要跨署、跨部會合作，除了健保藥價相關精進，將建立常設防缺藥處理中心，加速處理缺藥事件，將採專人專責及跨部門合作，研擬防缺藥政策以提前預防藥品短缺，早期發現缺藥事件。