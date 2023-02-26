巴菲特再談投資心法 股東信4重點一次看

美國億萬富豪巴菲特在旗下投資公司波克夏海瑟威的年度股東信中表示，他毫未喪失長期對美國經濟及波克夏抱持的信心，呼籲投資人聚焦長期宏觀趨勢。他並捍衛購買庫藏股行動。

●對美國有信心

路透社報導，現年92歲的巴菲特（Warren Buffett）在今天發布的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東信中寫道，他執掌公司58年期間，美國經濟活力一直讓波克夏受益，他交棒後也將繼續如此。

巴菲特表示：「我們對『美國順風』有信心。儘管時而風勢平息，但它的推進動力總是會再起。」

「我至今未見過長期做空美國是合理行動的時期。我也很懷疑這封信的任何讀者未來會有與此不同的經驗。」他鼓勵投資人別把焦點放在一些去年打擊股價的因素，例如通貨膨脹。

●讚波克夏表現好

針對波克夏去年表現，巴菲特說是「好的一年」，公司旗下許多最強大的業務挺過通貨膨脹居高、利率攀升和供應鏈大亂的壓力。

根據伴隨巴菲特股東信發布的波克夏2022年財報，營業利益創下空前新高，達到308億美元（約新台幣9,456億元）；但全年由2021年的獲利898億美元轉為虧損228億美元，歸咎於蘋果公司（ Apple Inc.）等許多持股部位股價下跌。

巴菲特淡化虧損結果，稱這部分受到會計規則影響，本來就容易波動。

●談投資管理心法

波克夏去年10月雖斥資115億美元買下保險公司艾勒甘尼（Alleghany Corp），但年終時現金部位仍有1,286億美元（約新台幣3兆9,000億元），多虧年底時大拋台積電等持股。

巴菲特在股東信中，自評歷來資金配置決定大多只是「馬馬虎虎」，但波克夏長期以來能有「令人滿意」的結果，是歸功於十幾個「真正對的決定」。

他說：「『有效率的』市場只存在在教科書中。現實中，賣相好的股票和債券都在苦苦掙扎，它們的行為通常事後才能理解。」

巴菲特還表示，經營大型事業「務必要有信任與規則」，即使失望仍是不可避免。他並鼓勵投資人勿沉溺在短期市場環境。

●捍衛庫藏股

波克夏去年買了79億美元庫藏股，顯示自信股價遭到低估。支持民主黨的巴菲特也在股東信中，似乎間接批評民主黨籍美國總統拜登（Joe Biden）欲大漲庫藏股稅率的主張。

巴菲特表示，那些宣稱所有購買庫藏股行動都是「對股東或國家有害、或是特別讓企業執行長獲益」的人，「要不是經濟文盲，就是舌燦蓮花的煽動家」。

巴菲套並提醒投資人，波克夏對美國國庫的貢獻有多少。他說，波克夏10年間繳了320億美元的聯邦所得稅，「我們希望並預期，下個10年還要繳納多更多的稅」。

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