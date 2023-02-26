避險地緣政治衝突 陸投資錢潮湧進泰國

中國投資客在泰國的投資激增，誘因包括地理位置鄰近，飲食和文化也可被接受。中國投資客尋求分散風險，急於將財產投入有成長機會又可避險地緣政治衝突的國家，泰國成為最受歡迎的選擇。

南華早報（SCMP）26日報導，中國投資客在泰國的房地產投資激增，尤其是在中國官方2022年底放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴苛防疫措施後；這是中國投資客為了分散境內經濟問題、地緣政治衝突等風險。

中國投資客在泰國、新加坡、馬來西亞等東南亞國家的投資，於過去5年大幅上升。根據2022年東協投資報告（Asean Investment Report 2022），2021年來自中國的直接投資年增率96%，達到近140億美元（約新台幣4200億元），主要集中在製造業、數位經濟、基礎設施和房地產領域。

中國的中產階級和以上民眾，正在將部分資金匯往泰國，甚至是直接移居泰國。房地產科技公司Juwai IQI 表示，泰國在去年12月上升為中國購房者的第3大全球目的地；這家公司統計資料顯示，去年第3季和第4季，中國買家對於泰國房地產相關諮詢量激增107%。

Juwai IQI首席執行官Kashif Ansari解釋，清零防疫政策結束後，中國投資者希望可以立即確保他們在海外有地方居住。

大西洋理事會印太安全倡議（Atlantic Council’s Indo-Pacific Security Initiative）高級研究員羅谷（Dexter Roberts）說，有足夠錢的人正在把部分資金移出中國。作為抵禦經濟衝擊的避難所，過去幾年趨勢讓中國有錢人緊張，如果能將一大筆資金帶往海外，那就太好了。

聯昌國際私人銀行（CIMB Private Banking）經濟學家宋誠煥（Song Seng Wun）指出，中國公民正在尋求分散風險，將財富分散到其他國家，有些人尤其擔心中美關係低迷，泰國則是不太可能捲入交火的第三國。

分析人士指出，選擇泰國有其道理，因為泰國公寓相對便宜，泰國與中國以及其他經濟繁榮的東南亞國家也都有商業聯繫。

郭姓中國民眾於2020年在泰國買了兩間公寓，她和家人隨即搬到曼谷。她說，泰國距離中國只需要搭幾個小時的飛機，擁有熟悉的文化和美食；在泰國社群中仍可獲得尊重，泰國人待人公平，每個人在這裡都是一樣的。

延伸閱讀

憂美國審查 紅杉資本擬減少投資陸科企

陸股兩會政策紅利 投資契機可期