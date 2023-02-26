越南寶元裁員最高可獲49萬 短期不再縮減

越南寶元鞋廠日前裁員2,000多人後表示，「短期內沒有再裁員的計畫」。越媒報導指出，這些被裁的員工最高可獲3.79億越南盾（新台幣約49萬元）補助額。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，位於胡志明市平新區（Binh Tan）的越南寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam）因訂單下滑裁員2358人，昨天公布裁員補助方案，這次裁員總支付額達2,750億越南盾。

報導表示，被裁的寶元鞋廠員工每個工作年資可獲0.8個月薪資的補助，最高補助額為3.79億越南盾，最低為1200萬越南盾。

寶元鞋廠負責人表示，除裁員2,358名員工外，公司短期內沒有再裁員的計畫。

胡志明市勞動榮軍與社會局副局長阮文林（Nguyen Van Lam）表示，每個工作年資給付0.8個月薪資的補助水準高於解雇補助規定。另外，胡志明市就業服務中心已聯繫平新區及周邊地區需招聘3,200多名工人的15家企業，為這些工人安排新工作。

報導指出，這批被裁的員工中，工作20年以上的員工占16%，約370人。這是獲得最高補助的一群，因為他們每月基本薪資超過1,000萬越南盾，每個人將獲得超過3億越南盾，有人甚至獲得3.79億越南盾。

至於剛到職不久的員工最低補助額為1200萬越南盾，約占被裁人數的3%。

根據報導，被裁員的寶元鞋廠員工自2月25日起至3月31日不需到廠上班，期間仍可領取全額薪資，社會保險照樣全額繳納；未休假將折現並預計於4月7日直接匯入帳戶。

越南寶元鞋廠隸屬台灣寶成國際集團，從事皮鞋製造業務，是胡志明市員工最多的公司，雇用超過5萬人。

寶元鞋廠表示，去年底以來由於訂單下滑，約3,500名員工沒有工作，廠方不得不裁員。人資部門已為正在育兒、懷孕、身心障礙且想繼續工作的員工安排新工作，其餘員工則協商解雇。

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