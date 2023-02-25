北約擬提軍事合作 換基輔啟動俄烏和談

俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿一年，北約3巨頭英、德、法有意藉提升北約與烏克蘭的軍事關係，換取基輔今年稍晚啟動與俄羅斯和談。

「華爾街日報」報導，部分西方盟國益發懷疑烏軍有能力收復全部失土，德、法領袖告訴烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）必須開始考慮和談。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）上週端出一份協議藍圖，允諾烏克蘭在戰爭結束後能獲得更多先進軍事裝備、武器和彈藥供自衛。蘇納克表示相關計畫應可列入北大西洋公約組織（NATO）今年7月的年會議程。

隨俄烏戰爭滿一年，德、法也支持蘇納克這項擬議，3國的官員表示，倫敦、巴黎、柏林都認為這能提振烏克蘭信心，賦予基輔當局與俄國談判誘因。不過3國的官員們也審慎表示，關於何時及在什麼條件下開始和平談判的決定，完全取決於烏克蘭。

德英法3國擬議方案不比烏克蘭想加入為北約成員。3國官員說，擬議中的方案不含任何北約在烏克蘭駐軍的承諾，更不會向基輔提供所謂北約條約第5條的「集體防禦」，但會為烏克蘭提供軍事措施防止俄國日後任何攻擊。

雖然確切條款待定，但其中幾位參與的官員透露，烏克蘭可廣泛取得北約標準的武器系統，並將烏軍更緊密整合進西方軍工供應鏈，此外北約個別成員將繼續向烏克蘭提供雙邊軍事援助。

報導引述官員指出，英、法、德政壇人士私下已疑慮，懷疑烏克蘭有能力把俄國逐出烏東及收復自2014年以來就被俄國兼併的克里米亞，覺得西方能幫忙的時間大概也就是現在的程度，遑論戰事陷入僵局。

一名法國政府高層說：「我們不斷重申不得讓俄國獲勝，但這有何意味？若戰事持續以目前的激烈程度延續，烏克蘭的損失會變得無法承受，而且沒人相信他們能收復克里米亞。」

華爾街日報認為3國官員私下發言與本週美國總統拜登及其他西方領袖的公開談話形成強烈對比。拜登等人都呼籲團結對抗他們口中的俄羅斯侵略，沒有人提及雙方應在不久的將來啟動和談。

知情人士透露，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）本月稍早與澤倫斯基在巴黎會面時，都要澤倫斯基開始考慮與俄和談。

知情人士說，當天在法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）晚宴時馬克宏的話更直白，告訴澤倫斯基縱如德、法在二戰時不共戴天，戰後兩國也都必須和平相處。

捷克新任總統當選人、前北約司令帕維爾（Petr Pavel）日前在慕尼黑安全會議時也說：「我們可能卡在一種情況，即烏克蘭收復失土得付出社會所能承受的更多人命…可能到某個時點烏克蘭要開始思考其他結局。」

但其他支持烏克蘭的盟國認為，只要俄軍還在烏克蘭土地上就不該談判。大多數中歐和東歐國家擔心，鼓勵烏克蘭在俄烏雙方都還沒準備好前就尋求談判，無疑暗示西方將縮手，從而鼓舞到俄羅斯。

北約採取共識決，理論上任何一個成員都能否決掉德、英、法3國方案，且這類動議甚至不大可能在未取得廣泛支持就在北約的年度峰會提出。