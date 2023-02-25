日媒:蔡總統擬8月前訪美 外交部駁斥

日媒：蔡總統擬8月前訪美 可能方案有三

日本產經新聞發自台北的報導指出，台灣總統蔡英文方面已就今年8月前訪美與美方展開協調。目前已知可能方案有三，分別為回母校演講、參加智庫活動或出訪友邦過境美國。

產經新聞指出，不只一位台灣當局相關人士透露這項訊息。2024年5月即將卸任的蔡總統，有意透過政府外交成果集大成的訪美行，展現台美緊密關係。

由於預期中國會強烈反彈，台美雙方正就蔡總統訪美的時間及形式等溝通。蔡總統若順利成行，將是繼2019年7月後再次踏上美國。

報導引用相關人士透露，目前檯面上的蔡總統訪美方案有三種。一是應母校康乃爾大學之邀前往演講，這點過去曾有故總統李登輝1995年赴康乃爾大學演講前例。

第二案是參加美國智庫主辦活動。蔡總統這幾年曾以視訊方式，在美國主要智庫主辦的座談會演講。

第三案則是藉8月預定參加南美洲友邦巴拉圭總統就職典禮時過境美國。巴拉圭是台灣現有14個友邦中的一員，蔡總統上次曾在2018年8月出席巴國總統就職典禮。

報導指出不論是哪一種方案，屆時都預定會與美方政要非正式會談。在美中關係及兩岸關係惡化下，若蔡總統此次順利訪美，勢必引發中方強烈反彈。

2022年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍在台灣周邊實施大規模軍事演習；如果蔡總統訪美，中國也可能採取反制措施。

外交部長吳釗燮日前訪美，多次跟數名美國高層官員舉行非正式會談，外界研判雙方討論議題包括蔡總統的訪美計畫。

報導引述民進黨內人士指出，如果蔡總統這次能順利訪美，可以確認美國重視台灣，能成為安定台灣民心的因素。

（中央社）

外交部駁斥蔡總統近期有訪美計劃

總統府副秘書長黃重諺日前參與台美國安高層會談，引起各界聯想是否為總統蔡英文訪美鋪路。外交部今天發布新聞稿表示，近日若干特定政黨人士、名嘴或媒體報導，蔡英文總統將在近期訪問美國，進行校園公開演說，並揣測各種可能節目規畫等。外交部鄭重澄清，這些說法或報導都屬揣測，且與事實不符。

日本媒體《產經新聞》今日引述多位台灣人士消息指出，總統蔡英文可能於今年8月或此前訪美，但因擔心觸怒北京引發強烈不滿與反彈，雙方仍在考慮具體時間與形式。

外交部指出，蔡總統上任後已多次出訪並過境美國，最近一次是在2019年7月率團訪問拉丁美洲友邦，並在去程、返程分別過境美國紐約及丹佛，獲得美方提供高規格禮遇接待，也創下許多良好先例。

外交部強調，安排高層出訪一向是外交部重點工作，如果有總統出訪的具體規畫，總統府及外交部會適時主動對外說明。外交部並呼籲各界勿過度揣測，並應善盡查證的責任。

（中時 楊孟立）