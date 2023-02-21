王毅訪俄 中國外交部稱「助世界和平」

針對中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅今天訪問俄羅斯，中國外交部發言人汪文斌今天說，中國希望以王毅訪俄為契機，「維護雙方的正當權益，為世界和平發揮積極作用」。

此外，汪文斌今天還對美國總統拜登（Joe Biden）訪問烏克蘭，並與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面暗批說，各方「尤其是大國」應採取負責任的態度，為勸和促談創造條件，多做有利於政治解決的事，而「不應火上澆油，更不能趁機牟利」。

中國外交部下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，汪文斌在回答媒體提問時，作上述表示。

汪文斌對王毅訪俄說，中國希望以王毅訪問俄羅斯為契機，同俄羅斯一道推動雙邊關係繼續沿著兩國元首確定的方向穩步前進，「維護雙方的正當權益，為世界和平發揮積極作用」。至於訪俄行程，中國官方會及時發布有關消息。

至於拜登訪問烏克蘭及美方相關表態，汪文斌除作上述頗具暗批意味的表示外，還聲稱美方是烏克蘭戰場的最大武器提供者，美國20日還宣布再向烏克蘭提供5億美元軍事援助，現在卻不斷散布中方提供武器的「虛假信息」，居心何在。

汪文斌宣稱，美國說要維護和平，實際上卻大發戰爭財，美國的軍工企業從烏克蘭戰場「賺得盆滿缽滿，事實早已撕下了美國和平捍衛者的假面具，暴露了其唯恐天下不亂的真面目」。

他又說，中方敦促美國「切實反思自身所作所為，停止再做拱火澆油、趁火打劫、趁機牟利的事情」，和中方一樣「真正致力於勸和促談」。

汪文斌說，「中俄全面戰略協作夥伴關係」建立在「不結盟、不對抗、不針對第三方」的基礎上，是兩個獨立國家主權範圍之內的事情。中俄兩國從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓。

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