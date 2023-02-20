中國晶片業受創 廣州斥近9千億基金投資

一度被中國政府整頓的半導體產業，同時面對美國制裁發展受創。近日由廣州市政府指導，並由廣州產投集團主辦，成立投資廣州產業的「母基金」，擬籌資近9,000億，挹注半導體及新能源等。

廣州羊城晚報19日報導，廣州產業投資母基金、廣州創新投資母基金於18日宣布成立，合計規模人民幣（下同）2,000億元（約新台幣8,846億元)。

報導指出，總規模1,500億元的廣州產業投資母基金，將落戶南沙區，採取公司制形式。以「子基金+直投」模式運作，重點投資半導體與集成電路、新能源、生物醫藥與健康、先進制造、新一代訊息技術、新消費等重要產業領域，目標是為廣州引入一批重大產業項目，逐步構建形成超過6,000億元的產業基金聚落。

總規模500億元的廣州創新投資母基金，同樣落戶南沙區，採用有限合夥形式，主要服務廣州科技創新戰略，計劃聯動社會資本，用幾年時間形成超過2,000億元的創投基金。

報導形容，這兩大母基金樹立全市國資發展「一盤棋」的投資理念，按照「政府指導、企業運作、專業執行、綜合監督」的指導思想設立，發揮國資的「公轉」作用，為廣州「激活存量、擴大增量、疊加能量、提高質量」，又要在運作上更加市場化、靈活和開放。

美國去年10月頒布一系列針對中國半導體晶片產品和製造設備的禁運措施，並且在技術、人才、資本等層面，全方位圍堵中國，令中國晶片業發展受到重創。

中國媒體報導，去年被註銷的中國晶片企業高達5,746家，遠超過以往，凸顯中國晶片產業陷入低迷。

雖然中國政府近年大量投資發展半導體產生，希望抵禦美國的制裁，但效果未如理想。去年掀起一股「芯風暴」，至少6名和中國國家積體電路產業投資基金（國家大基金）的業界高層被查。

當時有媒體報導，中國半導體產業雖獲國家大量投資但晶片技術卻未有顯著突破，無法提高抵禦美國制裁的能力，加上不少項目「爛尾」，令北京感到懊惱與憤怒，因此出手整頓。