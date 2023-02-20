布林肯：習近平應為偵察氣球負責

美國國務卿布林肯昨天與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤，他今天受訪表示，中方未就偵察氣球道歉，但他認為不論知情與否，身為中國領導人的習近平都應負責。

布林肯（Antony Blinken）18日在德國慕尼黑安全會議場邊與王毅會晤，這是自中國偵察氣球1月底入侵美國領空而導致美中緊張加劇以來，兩國高層首次會面。

布林肯會後接受多家美國媒體訪問，談論會談內容，包括美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、美國廣播公司新聞網（ABC News）及哥倫比亞廣播公司（CBS）等。

布林肯表示，他在會中主要傳達3項訊息，一是中國偵察氣球入侵美國的行徑令人無法接受，不容再犯；二是警告中國若提供俄羅斯致命武器，美中關係將面臨嚴重後果；三是重申美中保持溝通管道暢通的重要性。

他說，他與王毅針對偵察氣球事件進行「非常直接、非常清楚的對話」，但王毅未就此事道歉，雙方也未談論他延後的訪中行程。

美國國防部負責政策事務的次長卡爾（Colin Kahl）17日告訴紐約時報（The New York Times），習近平可能知道中國整體高空偵察氣球計畫，但對入侵美國領空的那顆特定氣球並不知情，直到事件引起外界高度關注。

卡爾指出，中國體制內軍民分裂嚴重，習近平不信任他的軍隊。

對此，布林肯不願直接評論，但他表示，習近平知情與否沒有差別，這件事是中國做的，身為中國領導人的習近平歸根究底應該負責。

面對王毅在慕尼黑安全會議上批美國處理偵察氣球的方式「近乎歇斯底里」，布林肯說，美國不是唯一遭中國間諜氣球入侵的國家，超過40個國家曾受害；他指出，中國偵察氣球計畫已存在多年，許多國家對此表達真切擔憂，感謝美國揭露這一切。