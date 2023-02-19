氣球事件後會布林肯 王毅這樣要求

氣球事件後王毅會布林肯稱：要求美方改弦更張

據中國官媒新華社報導，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅18日與美國國務卿布林肯會面時，就偵察氣球事件「要求美方改弦更張，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害」。

布林肯（Antony Blinken）與王毅目前都在德國出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），兩人當地時間18日在場邊會談。

新華社報導，王毅在出席慕尼黑安全會議期間，「應美方請求」，和美國國務卿布林肯進行非正式接觸。

報導說，「王毅表明了中方在所謂飛艇事件上的嚴正立場，要求美方改弦更張，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害」。

中國偵察氣球在1月底被發現入侵美國領空，導致原定2月5日至6日首度以國務卿身分訪問北京的布林肯延後訪中；偵察氣球並於2月4日在美國東岸遭到美軍擊落。這是中美關係因氣球事件出現新嫌隙後，美中高層首度面對面會談。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則透過新聞稿表示，布林肯告訴王毅，中國高空偵察氣球入侵美國領空之舉不僅侵犯美國主權也違反國際法，這種行為「不可接受」，並強調這一不負責任的行為絕不能再發生。

布林肯明確指出，美國不會容忍任何侵犯美國主權的行為；中國入侵5大洲、超過40個國家的高空偵察氣球計畫已暴露在全世界面前。

此外，針對兩岸議題，布林肯也重申美國長期以來的一中政策不變，並強調維護台海和平穩定的重要性。