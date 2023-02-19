王毅訪法國 中國認知作戰火力全開

中國認知作戰火力全開 駐法使館訊息操控引關注

中國外交高官王毅訪法重啟雙邊關係，北京認知作戰如火如荼。中國駐法使館推特作為影響力策略平台，不實消息推陳出新，雖不斷遭法媒打臉與網友吐槽，卻顯示中國敘事之戰絕不容輕忽。

中國企圖在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情閉關結束後重返國際舞台，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅訪法國會見總統馬克宏（Emmanuel Macron）。法國總統府16日表示，在過去兩年的冷淡關係後，「是時候與中國重新連結」，並證實馬克宏於第一季造訪中國的行程「正在籌備中」。

北京積極展開外交魅力攻勢，中國駐法大使館配合影響力策略，近月來火力全開，推特（Twitter）每隔一、兩小時便密集發布各種貼文，包括王毅等中國官員出訪的動態、外交部發言、中國人文風景、科技等，其中不乏對美國的「批評」。

駐法使館的推特近來引起法媒關注，打臉中國傳播不實消息；輿論也警覺中國使館透過不實資訊所發動的政治宣傳「認知作戰」。

之前美國一列載有化學物質的火車在俄亥俄州出軌翻覆並引發大火，周遭居民撤離，並擔心對於人體、環境的傷害。中國媒體一週後突然大肆報導此事，稱「間諜氣球」就是美國轉移焦點的工具，並將此形容為「美國版車諾比」。

中國駐法使館推特16日跟隨官媒主調，分享結合大火、動物死亡的抖音短片，並寫道：「現在我們知道美國政府為何急於擊落飄移氣球，就是為了轉移人民對化學爆炸的視線 ＃俄亥俄車諾比」，以及「對華府而言，氣球比美國人的健康安全更重要」。

然而，網友並不買單。前法國國民議會議員狄亞（Éric Diard）回覆一針見血：「爆炸是在之後」，指出兩事件時間點不同；有人表示中國雙標，「意外後的決策有錯誤，但好像中國沒發生過一樣。在美國我們能公開批評；相反地在中國…」。

旅台法國文學部落客博磊（Pierre-Yves Baubry）與其他網友留言回覆中國「可悲」；另外也有人貼出中國白髮革命的影照片，請中國先照顧好自己的人民。

17日中國使館重複同樣的論述，說美國以氣球轉移關注，獲得4000多個喜歡。下方留言絕大多數要中國「適可而止」、管好中國各地的災情民怨、批評中國獨裁等；但也有部分網友支持，顯見認知作戰並非完全無效。

強推中國敘事不只一樁。中國駐法使館13日在一條已遭刪除的推文中散布關於土敘大地震的虛假訊息，宣稱達達尼爾海峽（Dardanelles Strait）的大橋屹立不搖是多虧中國科技。

然而法國「解放報」（La Libération）和法國新聞台（Franceinfo）卻接力打臉中國使館消息，說中國駐法大使館的消息是「完全錯誤的」。

法媒表示，大橋是由土耳其與南韓共同製造，與中國毫無關聯。而且地點離震央距離超過1000公里，當然能「挺過」地震。

法國新聞台接著分析，「這遠非中國駐法使館第一次被發現散播不實訊息，例如在COVID-19疫情期間就數度發生，大使盧沙野甚至被時任外長勒德里安召見」。此外，也有許多反猶太與陰謀論的推文，「且面對證據，使館仍不斷否認維吾爾人被大量送至集中營」。

法媒認為，這些推特「為傳播北京宣傳而服務，也為中國在社群媒體上反西方的訊息戰而服務」。

法國情資新聞網站「情報在線」（Intelligence Online）1月19日報導，今年初中共全國宣傳部會議，中共總書記習近平要求中共中央宣傳部長李書磊強化對外影響力策略，以鞏固第三任政權，其中特別鎖定3個國家：巴基斯坦、南韓與法國。

為達成中國對阿富汗和中東的野心，習近平需要巴基斯坦的支持，同時避免巴基斯坦可能倒向美國。至於南韓和法國，北京則將其視為阻擋印太反中聯盟的兩大關鍵力量。

根據情報在線取得的中共全國宣傳部會議資料，中共企圖透過媒體力量，邀請這3國重新啟動與中國的雙邊合作。而馬克宏預計接受邀請前往中國，這或許意味著中國策略奏效。

中國對外操作資訊的現象也在歐盟層級引發擔憂。歐盟7日發表首份「外國資訊操弄干擾威脅」報告，指出中、俄兩個威脅主體的合作令人憂心，歐盟對外事務部負責人、歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）提到中、俄透過資訊而發動的「敘事之戰」（the battle of narratives）。

這份報告指出，中俄特別著重利用外交管道，例如推特等平台，且不實資訊或訊息操控很少透過單一語言進行。

對此歐盟提議，建置一個去中心化平台，讓國家、網路安全機構、非政府組織之間實時交換資訊，進一步了解威脅與崛起的不實敘事，以便以最快速度對中、俄認知作戰反應與反擊。