中國首現本土XBB.1.5 專家這樣評估

中國疾控中心通報，中國發現首例本土XBB.1.5變異株。陸媒報導，此變異株應是在1月底到本月上旬驗出；專家指此前多數中國民眾已感染，有高免疫屏障，短期內不太可能出現新一波疫情。

綜合人民日報健康客戶端等陸媒報導，中國疾控中心15日發布「全國新型冠狀病毒感染疫情情況」指出，上月以來，中國共發現本土重點關注變異株14例，其中1例XBB.1.5，為本週期新增變異株病例，相信是在1月底到2月上旬驗出，也是中國首次檢測出本土XBB.1.5變異株。

美國疾病控制與預防中心此前表示，正在追蹤XBB.1.5這種新型Omicron變異毒株。XBB.1.5約占全美COVID-19病例的40.5%。

今年1月初上海也在境外輸入病例監測中發現XBB.1.5變異株，當局當時表示，變異株尚未在社會面本土傳播。

廣州醫科大學附屬市八醫院感染病中心首席專家蔡衛平表示，XBB.1.5屬於XBB的變異毒株，與XBB毒株相比，XBB.1.5的免疫逃逸能力有所增強，意味傳播力可能會增強，但會否在一個地區占據絕對優勢，或引起大規模傳播，需要看當地人群的免疫能力等。

蔡衛平強調，XBB.1.5雖在一些國家引起一定規模的傳播，但還沒有證據表明致病力增強。目前沒有必要對此變異毒株太過擔心，但沒有感染過或是老人等高危群體可以提前接種疫苗加強保護。

北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任李侗曾表示，隨著中國放開出入境政策，未來可能會有更多感染BQ.1、XBB毒株的本土病例，但是總體來看，今年上半年出現這兩種變異株流行的可能性比較小。

李侗曾指出，大部分中國人在去年12月和今年1月已感染，抗體至少能夠保護三、四個月以上，大部分人可以保護半年以上。研究顥示，感染目前流行的BA.5等病毒株對XBB變異株仍然有一定保護作用。

中國公共衛生與流行病學專家曾光表示，中國10多億人群在短時間內集中發病後獲得自然免疫，而且是在全國已經接種34億劑次疫苗的基礎之上，免疫屏障相當牢固。目前中國易感人群不足全國人口的10%。

曾光說，當前感染高峰已過去一個多月，中國還沒有發現能夠突破免疫屏障的變異株。針對新增變異株需要繼續觀察，以早發現病毒的演變，以因應決定最適合的疫苗接種策略。