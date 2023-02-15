台半導體今年產值估年減5.6% IC設計最差

台灣半導體去年產值新台幣4.837兆元，成長18.5%。工研院產科國際所預估，今年產值恐將衰退5.6%，至4.56兆元；其中，IC設計業產值恐衰退12.3%，將是表現最差的次產業。

半導體產業景氣去年下半年反轉向下，影響全球半導體去年總產值僅小幅成長3.2%。據產科國際所統計，台灣半導體去年產值達4.837兆元，成長18.5%，表現優於全球半導體產業水準。

產科國際所指出，IC製造業去年產值大增31%，是表現最佳的次產業；IC測試業增長7.7%；封裝業產值成長7%；IC設計業成長1.4%。

晶圓代工廠台積電、聯電、世界先進與力積電去年營收同創新高，其中，龍頭廠台積電去年營收更逐季創新高，全年總營收達2.26兆元，年增42.61%，為推升台灣IC製造業與半導體總產值成長主要動力。

受總體經濟不佳，終端需求低迷，供應鏈庫存水位過高影響，全球半導體今年產值恐將衰退4.1%。產科國際所預期，台灣半導體產值也將衰退5.6%，至4.56兆元。

產科國際所預估，IC設計業產值恐將衰退12.3%，將是表現最差的次產業；IC製造業將衰退約3.4%，IC製造業中的記憶體產值恐將衰退26.7%，晶圓代工業則在台積電可望微幅成長支撐下，產值將僅小幅衰退1.3%；IC封裝業也將衰退3.4%；IC測試業將衰退約2.6%。

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