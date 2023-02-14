中國遊戲市場藍海不再 2022首度出現萎縮

2022年中國遊戲市場出現8年以來首度萎縮，不但市場銷售收入下跌逾10%，甚至遊戲使用者規模也首度出現下降。分析指出，中國遊戲業的藍海市場逐漸變紅，隨便做款遊戲就能大賺已經不再。

澎湃新聞報導，今天在廣州舉辦的2022年度中國遊戲產業年會大會上，中國音數協遊戲工委、中國遊戲產業研究院共同發布「2022年中國遊戲產業報告」。

報告顯示，2022年中國遊戲市場實際銷售收入人民幣2658.84億元（約新台幣1.18兆元），年減10.33%；遊戲使用者規模6.64億，首度下降0.33%。2022年自主研發遊戲國內市場實際銷售收入2223.77億元，下跌13.07%。

這是中國遊戲產業繼2021年規模成長明顯放緩之後，出現過去8年來的首次下跌。報告指出，這表明遊戲產業發展已進入存量市場時代。

談到收入下滑的具體原因，這份報告提到，首先是受到國內外形勢影響，宏觀經濟仍處於恢復階段，用戶付費意願和付費能力減弱。

其次，產業對市場發展預期不夠樂觀，信心不足，頭部企業立項謹慎、中小企業難獲投資，遊戲新品上線數量少。

第三是受國內疫情影響，遊戲企業面臨諸多挑戰，發展受限。如經營成本大幅提高、項目儲備不足、現金流出現缺口、團隊工作效率大幅降低等。

「報告」還提到，2022年中國遊戲產業積極承擔未成年人保護責任，「防沉迷」工作取得實效。未成年人遊戲總時長、消費額度等大幅減少。

細分市場，行動遊戲市場實際銷售收入占總收入的72.61%，在中國遊戲市場中仍是主力。

2022年在收入排名前100的中國行動遊戲產品中，角色扮演、卡牌和策略類分別占比24%、12%和11%。角色扮演類在總收入中占比最高，為18.17%。

快科技分析，在過去數年間，中國國內以手遊為主的遊戲市場始終保持增長態勢，「原神」的大獲成功更是證明了市場的潛力，吸引了大量資本入局。但從今天發布的報告來看，國內遊戲市場已經轉為存量市場，曾經的「藍海」逐漸變紅，隨便做款遊戲就能大賺的環境已然不再。

分析指出，對於廠商來說，面對這樣的存量市場，此前透過宣發買量提升收益的方式已經不再可行，提升遊戲整體品質，才有可能滿足愈發挑剔的玩家。

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