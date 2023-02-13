台灣燈會比照跨年 捷運適時不停國館站

台灣燈會將在19日落幕，台北市政府今天提醒民眾，當捷運國父紀念館站月台人潮壅擠時，就會啟動列車過站不停措施，並提前透過廣播通知列車內及月台上的旅客因應調整。

台北市觀傳局統計，台灣燈會參展人次11日破121萬，12日則超過113萬，國父紀念館中央展區及松山文創園區源展區被擠得水洩不通，捷運國父紀念館站更一度啟動過站不停。

台北市觀傳局長陳淑慧下午在例行記者會上表示，這次燈會展區是歷屆最大，但中央展區及源展區因為有圍牆，所以當出入口動線上有人要停下來拍照時，就會導致人流回堵。

陳淑慧指出，發現問題後，昨天已投入更多警力及志工疏導，並把進出動線分流，同時配合展區周遭紅綠燈秒數調整，堵塞狀況有改善，接下來也會繼續觀察、適時調整。

至於捷運過站不停措施，陳淑慧說，只要國父紀念館站人潮非常壅擠就會馬上啟動，這個機制可以很快地紓解人潮，未來會持續此SOP。

台北捷運公司補充，燈會比照跨年，在國父紀念館站設置指揮中心、派駐指揮官，當指揮官發現在下部車進站之前，前一部車的旅客還無法離開月台，就會通知行控中心啟動過站不停。

北捷指出，行控獲報後將依照人潮情形安排過站不停的列車方向及頻率，並提前透過廣播通知列車內及月台上旅客因應調整，同時調度列車適時加密班距，板南線最短班距約2.5分鐘。

北捷表示，這次燈會共投入超過千名人力協助疏導車站人潮，擬定月台、閘門及出入口3級人潮管制措施，請旅客配合車站工作人員引導，共同維持進站秩序，並牢記「分散進、離場」原則。

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