陸駐英超級使館建案 倫敦維持駁回決議

中國原計畫在名勝古蹟「倫敦塔」一帶興建規模在歐洲數一數二的大使館，去年12月遭地方議會駁回。歷經數週法定審議期，倫敦市政府決定維持原駁回決議，中國使館建案被迫擱置。

倫敦塔（Tower of London）及使館區預定地皆位於東倫敦「塔村」（Tower Hamlets）行政區，區議會去年12月1日投票否決中國使館建案申請。

決議案轉呈大倫敦市政府後，市政府有6週時間參酌是否維持原決議。塔村行政區一名發言人10日告訴中央社，倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）已決定不介入，地方政府因此將正式公告否決中國使館興建申請，申請方可在公告發布後向都市建設監察單位提出上訴。

一旦中方提出上訴，此案將交由英國中央政府裁決。

倫敦市政府指出，目前未發現有任何足以促使市長介入的有力事由。

自19世紀70年代向英國派駐使節以來，中國即以西倫敦市中心波特蘭坊（Portland Place）為基地。由於現址無法滿足使用需求，中國2018年買下位於東倫敦的英國皇家鑄幣廠區舊址（Royal Mint Court）。一旦建案順利通過，這將是英國境內最大的使館區之一。

不過，儘管主管都市建設規劃的地方官員對建案多所美言，自2020年法定公共諮商程序啟動以來，地方政府至去年12月總計接獲近60件抗議和意見表達書。

各方反對建案的理由包括大使館可能成為恐怖攻擊目標或祕密警察站、監視攝影系統數量大增將妨礙隱私、抗議活動恐衝擊周邊區域、曼徹斯特總領事館事件可能重演、中國對待其他國家的方式和人權紀錄引發疑慮、電話和網路恐遭監聽、周邊不動產市值恐下降。

去年10月有數十名旅英港人在中國駐曼城總領事館外抗議，遭自領事館走出的人員破壞道具，雙方爆發衝突，一名港人並被拖入領館區圍毆。

時任總領事鄭曦原事後接受英國媒體採訪時坦承曾對參與抗議的港人施暴，但堅稱這麼做是他身為外交官的「責任」。鄭曦原後來在未經英方宣告為「不受歡迎人物」（persona non grata）的情況下，被「輪調」回國。

曼城總領事館事件在英國引發軒然大波。塔村區議員艾哈邁德（Shafi Ahmed）曾表示，曼城事件讓英國各界質疑中國政府管控其人員行為的能力。此外，事件爆發後，大使館臨時決定取消與塔村區居民的諮商會議，這顯示使館方缺乏與居民溝通的意願。

艾哈邁德說，這對標榜善於傾聽民意的地方政府而言，簡直像是「臉上被吐了口水」。