背風處擴散條件差 嘉南空氣品質亮紅燈

根據環保署網站，今天至明天上午環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差；今天截至上午10時，全台7測站空氣品質亮紅燈，皆位於嘉義、台南各處，主要污染物為PM2.5。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天截至上午10時，全台共7測站空氣品質達紅色警示等級，代表對所有族群不健康，位於嘉義、台南各處，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）；另外也有16測站空氣品質達橘色提醒等級，代表對敏感族群不健康，分布於台中以南至高雄一帶。

環保署指出，今天環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，風速較弱，擴散條件較差，污染物易累積；西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。

環保署表示，今天宜蘭、花東及馬祖、澎湖空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗、高屏及金門為「普通」等級，上午高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級，午後風速增強，空氣品質將逐漸好轉；中部、雲嘉南為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示等級。

環保署指出，今天至明天上午環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差；明天下午起至16日受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中南部地區位下風處，污染物易累積；17日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，西半部地區位背風側，擴散條件稍轉差。