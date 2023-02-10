花敬群：租金補貼2.0專案 預計年中開辦

行政院去年核定300億租金補貼專案，因成效良好正規劃升級為2.0版本，針對上路期程，內政部政務次長花敬群今天表示，將不再去訂定申請期幾個月，而是採隨到隨辦，預計今年6月或7月開辦。

行政院去年核定「300億元中央擴大租金補貼專案」，計畫為4年期，中央每年將編列新台幣300億元，照顧50萬戶租屋族。111年7月1日到8月31日開放首波申請後，再延長受理時間到10月31日。

營建署2月7日宣布，因民國111年合格戶數突破27.7萬戶，正規劃升級為2.0版，112年度將採「隨到隨辦」，待行政院核定後，另行公告受理申請日期。

花敬群上午接受自由時報「官我什麼事」頻道專訪，他指出，今年開始政府啟動租金補貼的調整及精進計畫，將不再去訂定申請期幾個月，而是採隨到隨辦，若沒有得到租金補貼的民眾、但認為自身符合資格者，可隨時來向政府申請；此外，這次也不需要提供任何房東資料。

針對推動期程，花敬群說明，預計年中，也就是6月或7月開辦，因為整個計畫寫完後還要報行政院核定。

花敬群也提到，總統蔡英文上任後興建的社會住宅，到去年底大概推動約7萬1000戶，包租代管的社會住宅約完成5萬8000戶，合計約13萬戶。

他指出，8年共20萬戶社會住宅目標迄今已推動13萬戶，這幾年培養包含政府蓋社宅的量能，以及與民間業者媒合的包租代管量能來看，預計接下來兩年，每年可直接興建2萬戶、包租代管則有機會每年超過3萬戶，預計2024年底，整個直接興建和社會住宅合計的數量，能超過8年20萬戶的這個目標。

花敬群提到，這個政策一定要繼續做下去，當它累積到一定的量，再搭配政府推動的50萬戶租金補貼，再加上20萬戶的社會住宅社目標，加起來共有70萬戶，那租屋家戶被政府協助的覆蓋率可達到70%；因此他認為，若只用「蓋」多少社宅的邏輯來看並不務實，應搭配多元化的政策來推動。（編輯：翟思嘉）1120210