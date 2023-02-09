宏達電看好元宇宙營收 今年Q2再推新手機

宏達電全球業務總經理黃昭穎表示，「元宇宙已是進行式」，看好3到5年元宇宙營收將產生正向效益，期待軟體、平台占比拉升，宏達電同時預告將於今年第2季推元宇宙新手機。

HTC首款XR裝置VIVE XR Elite今年初在全球消費電子展（CES）亮相，將於2月下旬開賣，HTC全球業務總經理黃昭穎今天在記者會後受訪表示，全球預購表現方面，美國和台灣都比過去好，且和全球許多電信商都展開合作。

根據多數研調機構對元宇宙的產值預估，2030年將達8到10兆美元，以裝置數來看，大概到9億到12億左右，接近目前手機年銷量規模。黃昭穎也說，「元宇宙已是進行式，不是虛無飄渺」，看好今年會有更多XR應用推展出來，同時希望VIVE XR Elite在消費領域希望能有創造新紀錄的成績。

針對宏達電營收表現，他表示，去年開始元宇宙軟體、硬體都已經貢獻營收，還要幾年才會大幅度發酵，「但方向是正向的，走在正確的趨勢上」，且宏達電也認為「通訊還沒消失，第2季還是會推出新手機」，將延續去年首度推出元宇宙手機的概念，但規格會稍微高階一點，也會用元宇宙的角度思考。

至於營收何時可以止跌，他回應，宏達電一直在優化營收結構，希望軟體和平台可以拉升占比，近幾季宏達電毛利率一直有改善，看好未來3到5年有望產生正向效益。

黃昭穎強調，「元宇宙還在很初期」，宏達電著眼點第一，技術創新，第二，擴張生態系相關應用，宏達電已累計投資超過100家元宇宙新創公司。

他也預告，在今年全球通訊大會（MWC）上，宏達電也會展出新配件擴充生態系，也會從電信業者角度探討元宇宙生態系布建，包括內容與平台、5G ORAN企業專網等。