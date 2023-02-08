英新一波制裁 聚焦俄軍工、資訊企業

英國外交部今天宣布新一波俄羅斯制裁清單，聚焦無人機、防空飛彈系統零組件製造商等軍工企業，以及供應軍用軟體的資訊企業，總計6家。

被制裁的俄羅斯企業包括無人機製造商CST、直升機零組件供應商RT-Komplekt、負責運送俄羅斯軍備的Oboronlogistics、防空飛彈系統零組件製造商Universalmash和Lipetsk、軟體開發商Topaz。

此外，英國宣布制裁協助莫斯科統治權貴鞏固財富的8名人士及1家實體，以打擊俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及其親近圈的腐敗金融網絡。外交大臣柯維立（James Cleverly）指出，他有堅定決心依據英國法律，讓俄方永遠無法取得遭凍結資產，直到俄方徹底停止威脅烏克蘭的領土和主權完整。

資訊服務供應商Moscoms LLC因此遭納入制裁清單。英國外交部指出，Moscoms LLC為許多涉及烏克蘭侵略戰爭和顛覆行動的俄羅斯權貴提供主機網域，包括與86家企業有關的LLCinvest.ru，其涉及金流估計達37億英鎊（約新台幣1350億元）。

遭制裁的8名人士中，5人與蒲亭坐擁的豪宅和私人資產有關，包括直屬總統的企業權利保護特命專員提托夫（Boris Titov）、親莫斯科統治集團新聞媒體Regum所有人魯德諾夫（Sergey Rudnov）、航空器維修公司Aerostart所有人密亞欽（Viktor Myachin）、盛傳是蒲亭情婦之一的富豪克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）。克里沃諾吉赫並持有俄羅斯銀行（Bank Rossiya）及「國家媒體集團」（National Media Group）股份。

其他遭制裁的包括俄羅斯工商協進團體「實業俄羅斯」（Delovaya Rossiya）理事長、提托夫之子帕維爾（Pavel Titov）、獲俄羅斯主權投資基金支持的製藥公司R-Pharm董事長雷皮克（Delovaya Rossiya）等。

自俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭以來，英國已制裁超過1300個相關個人與實體，並對俄方實施貿易制裁，價值估計超過200億英鎊，機械和交通運輸設備的對俄出口量也下滑98%。

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