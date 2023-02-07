土國強震災損 我住宅地震險投保率僅37%

土耳其南部與敘利亞接壤地區發生強震，造成嚴重災損及傷亡。財團法人住宅地震保險基金呼籲，同處歐亞板塊及菲律賓海板塊交界處的台灣更不可輕忽地震可能災損，應及早投保住宅地震基本險。

土耳其南部與敘利亞接壤地區在當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數超過5000人，死傷慘重。

住宅地震保險基金今天發布聲明指出，土耳其位處安納托利亞板塊、非洲板塊、阿拉伯板塊交界處，在板塊擠壓與能量釋放下，地震次數頻繁，同處歐亞板塊及菲律賓海板塊交界處的台灣，更不可輕忽地震可能帶來的災損。

住宅地震保險基金表示，截至2023年1月底止，以全國戶數917萬戶計，台灣住宅地震基本保險投保率約37.29%，顯示民眾對自身住宅財產已有風險意識，但仍有許多屋主尚未投保，建議及早投保以獲得基本保障。

住宅地震保險基金提醒，住宅地震基本保險保障範圍主要包括因地震震動、地震引起的火災、爆炸、山崩、地層下陷、滑動、開裂、決口、海嘯、海潮高漲、洪水等危險事故，造成已投保住宅地震基本保險的房屋倒塌或不堪居住的全損損失時，即可取得保險金額理賠及臨時住宿費用。

目前住宅地震基本保險保險金額最高為新台幣150萬元、臨時住宿費用為20萬元，保險期間為1年期，每年保費1350元，相當於每日只需3.7元，即可獲得基本地震險保障。

1999年921大地震後，政府推動住宅地震保險制度，成立「財團法人住宅地震保險基金」，擔任政策性住宅地震保險制度的中樞組織、提供民眾最基本地震險保障，並負責管理住宅地震保險危險分散機制。

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