為何土耳其立即馳援921地震？吳鳳揭24年前緣分

土耳其東南部靠近敘利亞地區6日清晨發生芮氏規模7.8淺層強震，造成至少3800人死亡、1.8萬人受傷、5606座建築物毀損，我國第一時間捐20萬美金賑災，6日晚間也派出搜救隊搭機前往救災，外界不禁聯想起當年台灣發生921強震，土耳其救難隊是首批抵台的外援。其實吳鳳曾指出，24年前台灣先主動幫忙土耳其強震，建立起友誼的橋樑。

吳鳳2020年9月在臉書發文表示，921地震後的第21年，收到很多台灣人傳訊息給他，感謝土耳其當年火速抵台救災，「不過大家忘記一件事，1999 年的8 月 17 日土耳其發生7.4 大地震造成幾萬人喪生，當時土耳其資源很不夠，當下台灣也馬上伸出援手來幫忙土耳其。」

吳鳳表示，當時台灣先主動搭起友誼的橋樑，所以台灣需要外援時，土耳其人立刻飛到南投救災，也因為如此，土耳其人更認識台灣，台灣人也對土耳其更熱情，彼此都沒有忘記投入救災的英雄們。

如今土耳其發生百年來最強地震，我國內政部消防署第一時間組織台灣搜救隊，第一梯有40人和3隻搜救犬，並攜帶近5噸裝備器材，於昨6日晚間10點22分搭機前往土耳其救災，讓網友直呼台灣報恩的時候到了。

（ 中時新聞網 蕭雅文）

土耳其強震罹難總人數突破5000人 敘利亞占1600人

土耳其與敘利亞接壤地區昨發生芮氏規模7.8強震，救援人員今天持續在近6000棟倒塌建築物的瓦礫堆中尋找倖存者，目前總死亡人數突破5000人，包括敘利亞罹難的1602人。

美聯社報導，強震發生後，世界各國紛紛派出救援隊協助搜救。土耳其災害管理當局表示，目前災區已聚集超過2萬4400名緊急救難人員，但震災範圍太廣，且僅在土國就有近6000棟建築物證實已倒塌，救災努力似乎緩不濟急。

土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）表示，截至目前，土國罹難人數已上升至3419人，另有2萬534人受傷。這使得震災總罹難人數達到5021人，另在敘利亞也有1602人不幸身亡，數千人受傷。

在震央西南方的土國哈泰省（Hatay），官員稱有多達1500棟建築物被毀，許多人通報他們有親屬被困在瓦礫堆下，但迄今仍未看見救援人員抵達現場。

敘利亞國營媒體敘利亞新聞社（SANA）報導，在阿勒坡（Aleppo）、哈瑪（Hama）、拉塔基亞（Latakia）、伊德利布（Idlib）、托土斯（Tartus）等政府控制區的城市，至少有812人喪生、1449人受傷。

根據「白盔」（White Helmets）救援隊的說法，在敘國反對派控制的西北部地區，至少有790人罹難、2200人受傷，預計接下來傷亡人數將「急遽上升」。