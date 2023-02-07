小三通常態化首日冷清 8日起出境不需PCR

今天是兩岸小三通常態化首航第1天，入境金門旅客只有11人、出境23人。縣府推測可能是因核定時間，以及對象限制等因素造成；另外，明天起售票窗口不再查核PCR紙本證明。

金門馬祖地區民眾春節交通專案昨天截止，行政院近日核定自7日起推動小三通常態化。今天常態化首日，載有11名旅客的廈門「和平新星」客輪上午10時30分抵達水頭碼頭，隨即於近12時送走23名乘客。

金門縣政府觀光處長張瑞心接受媒體聯訪表示，自8日起旅客在水頭碼頭購票時，僅需出示大陸地區入出境健康聲明畫面截圖，浯江輪渡公司售票窗口不再查核PCR紙本證明；另外，同步調整登記作業時間，由原本最晚登記時間為開航前的前4天調整為前3天。

張瑞心指出，小三通春節專案自1月7日至2月6日，31天入出境旅客總共4745人次。專案結束前，經縣長陳福海及各界共同爭取下，行政院2月4日下午核定小三通常態化推動，但因考量金門地區醫療及防疫能量等因素，航班數量及開放對象仍有限制。

觀光處新聞稿表示，陸委會6日以線上會議方式，邀集縣府、移民署及航港局等相關單位研商小三通便捷措施。縣府會中反應專案推動過程中，旅客、航商及縣府遭遇的問題，希望常態化後先針對「金門籍居民或其非金門籍之配偶與直系血親」、「陸配」及「陸生」3類身份資格明確民眾，得持有效身份證明文件及旅行證件等，在搭船當天現場購票；非屬上述類別個案或基於人道需求者，則在開航前3天向地方政府登記及審核。

觀光處表示，但經會議討論，仍有部分技術性問題需解決，因此會中請航港局等相關單位再協助研議解決措施，並與會各單位保持聯繫、適時滾動調整，儘速提供旅客更便捷搭乘作業。

至於民眾反映赴中PCR問題，縣府表示，這項規範是中國方面規定，經縣府檢討，為優化旅客通關程序，減少購票等待時間，8日起將由旅客自行將核酸檢測陰性證明結果確實填入大陸海關總署要求的健康聲明卡內，旅客在購票前僅需出示健康聲明畫面截圖，浯江輪渡公司售票窗口不再查核PCR紙本證明。