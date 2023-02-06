墨爾本著名佛寺驚傳祝融之災 全寺剩骨架

澳洲墨爾本市（Melbourne）東南方的一間知名佛寺在元宵節晚間驚傳大火，所幸無人傷亡。根據當局說法，起火原因目前仍在調查中。

綜合美聯社與澳洲廣播公司（ABC）報導，華人聚居的墨爾本市斯普林維爾區（Springval）著名地標「維州佛學明月居士林」（Bright Moon Buddhist Temple）這場大火始於當地時間5日晚間8時許，約80名消防員在佛寺與大火搏鬥2個多小時，才將火勢控制住，但佛寺已付之一炬，只剩下焦黑的支架。

據報導，數公里範圍內都可看見烈焰沖天，所幸沒人受傷。當地消防部門官員佛斯特（Paul Foster）說，起火原因尚待調查。

佛斯特還說，在滅火過程中，消防人員不忘考量火災地點的文化重要性，因為這座佛寺「不僅是個禮拜場所，也是當地佛教社群的聚會場所」。此外，為免火勢蔓延，當局也疏散了該地區約10餘戶、約30名居民。

附近居民卡多索（Cody Cardoso）表示，從他的家中就可以看到佛寺冒出滾滾濃煙、直衝雲霄，整條街上擠滿消防車與救護車。「我看到這座寺廟完全被火舌吞沒，可以說陷入了一片火海。」

他還說，這場大火非常令人心碎，因為廟裡放有超過600名先人的骨灰，「對社區的人意義重大」。

明月居士林佛寺位於墨爾本東南方主要道路斯普林維爾路（Springvale Road）旁，2014年完工開放，是當地標誌性建築。華人、越南人和柬埔寨人等佛教信徒經常在此舉辦活動，寺方也會舉行各種慶典，吸引許多信眾和遊客參加。