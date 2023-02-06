陸影音平台涉盜版 迪士尼華納等影視公司提告

號稱用戶逾億的中國影音分享平台「人人視頻」母公司上海眾多美網絡科技因涉嫌盜版侵權，近日被環球、索尼、華納、迪士尼、21世紀福斯、Netflix等知名國際影視巨賈提告。

綜合中國媒體每日經濟新聞、北京商報與重慶商報等媒體5日報導，上海眾多美網絡科技有限公司近日官非不斷，原告方都是國際馳名的影視公司。

包括環球內容製作公司、索尼影視電視公司、華納兄弟娛樂公司、21世紀福斯電影公司、迪士尼企業公司和Netflix等。

他們一致指控上海眾多美網絡科技涉及「著作權權屬、侵權糾紛，侵害作品信息網絡傳播權糾紛」，中國查詢企業資訊平台「天眼查」公告，僅2023年1月，人人視頻即新增10樁因侵權而被起訴的開庭公告。

人人視頻母公司上海眾多美網絡科技成立於2014年，法人代表為周為民，如今已更名「多多影視」，標榜可觀賞美劇、好萊塢電影、韓劇、日劇、泰劇等節目的影視平台，2021年曾獲得小米集團及快手戰略的資金挹注。

據網路應用統計分析平台艾媒北極星統計數據，2022年12月，人人視頻活躍用戶逾347萬，於綜合類視頻行業排名第20，排名前三分別是騰訊視頻的4億5,400萬、優酷的4億2,300萬、愛奇藝的4億500萬。

數據另顯示，人人視頻用戶一度高達1億6,000萬，2021年因侵權被查封，蘋果App Store曾予以下架；隔年改名多多視頻另起爐灶，並且所有上架影片註明「由相關用戶上傳」規避侵權爭議，號稱盜版美劇搬運工。

此外，人人視頻近來另發布公告，下架視頻當中的「快看」選項。這是提供可觀賞剪輯影視劇精華片段的服務，通常片長3到5分鐘。

在此之前，中國的愛奇藝、騰訊、優酷、芒果tv等70餘家影視傳媒單位發表聯合聲明，共同呼籲短影音平台等尊重原創、保護版權，未經授權不得剪輯、切割、搬運、傳播影視作品。

值得注意的是，人人視頻曾意圖「漂白」。2021年獲得小米與快手的贊助後，並與重慶廣電協議合作，計劃整體經營業務轉移至重慶，並以重慶本地公司為主體在中國或海外掛牌上市。

國際影視巨賈「圍毆」人人視頻，不少中國網友哀號說，今後少了一個方便觀看歐美影視的平台，也有網友痛批，這個平台盜版還收費被告是剛好而已。

致力於網路大數據研究的中國比達諮詢公司分析師李錦清說，版權問題曾是中國影視網站的通病，經過治理，部分基本上已不存在這個問題。

他說，引入國外版權也有可參考的樣本，比如搜狐視頻，但人人視頻的海外內容量更大，短期內難徹底解決。

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