美股收低 法人：留意企業財報與展望

美股3日震盪收低，道瓊工業指數下跌127.93點，那斯達克指數下挫193.86點。法人表示，法人說明會旺季持續進行，應留意企業財報與展望。

美國1月就業數據強勁，市場對貨幣政策前景產生疑慮，美股收低。道瓊工業指數下跌127.93點，跌幅0.38%；標準普爾500指數下跌43.28點，跌幅1.04%；那斯達克指數下跌193.86點，跌幅1.59%；費城半導體指數下跌59.731點，跌幅1.9%。

國內外產業訊息方面，大立光1月營收新台幣32.6億元，月減18.7%，年減13%，為2022年5月以來低點。大立光日前在法說會上表示，1月客戶動能會低於12月，2月比1月更差，主要是手機需求不旺。

鴻海1月營收6604億元，月增4.93%，年增48.15%，創歷年同期新高，鴻海表示，因鄭州廠區恢復正常生產狀態、出貨提升，故1月營收呈現月對月成長。

因工作天數少，及客戶持續調節庫存影響，砷化鎵廠全新光電1月營收年減逾6成，宏捷科也較去年腰斬，有軍工訂單加持的全訊則年減8.21%相對具支撐。

法人表示，近期市場熱度升溫，但今年以來台股指數已大漲1464.97點，漲幅已大，此外，產業景氣仍不明，須留意企業財報與展望。