信用卡綠色帳單安全性惹議 北富銀說明

台北富邦銀行2月起上線的「信用卡綠色帳單」引起用戶抱怨，並關切安全性的問題；北富銀今天提出3點說明，指出卡友權益並無影響，新版帳單也無法事後竄改，並提醒卡友妥善保管連結以確保安全性。

北富銀的信用卡綠色帳單上線不久，就引起民眾抱怨。有網友於臉書社團指出，北富銀取消Email寄送對帳單，強迫所有人登入網站看信用卡帳單，驗證方式還是「身分證字號＋出生日期」這種「駭客友善」組合，質疑安全性不足；也有網友認為，這將失去對帳單的意義，因為公司可隨時竄改資料。

北富銀對此提出3點說明，第一，北富銀自民國112年2月起上線新版的「信用卡綠色帳單」，主動發送給收取Email電子帳單及綁定台北富邦銀行LINE官方帳號的信用卡客戶，舊版以PDF檔加密形式透過Email提供電子帳單寄送服務目前仍維持同步提供，卡友權益並無影響，原本持有信用卡紙本帳單的客戶也完全不受影響。

第二，新版「信用卡綠色帳單」是透過提供卡友個人專屬網頁連結的方式呈現，屬於封閉式網頁，檢視時不須登入北富銀網站。

此外，新版帳單具有互動功能，卡友可點選客製化的帳單資訊，如消費分析、卡友信貸及繳款通路一鍵連結等，所有資料均須串接卡友個人消費紀錄，無法事後竄改。

第三，新版「信用卡綠色帳單」連結是卡友「當月份個人專屬的帳單連結」，除透過客戶個人的手機簡訊、綁定個人身分的北富銀LINE官方帳號傳送，客戶點擊連結後仍需輸入「身分證字號」、「民國出生年／月／日」及驗證碼，才能登入查看帳單，提醒卡友妥善保管銀行提供的專屬連結，勿轉傳他人，確保使用安全性。

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