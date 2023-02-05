陸3大航空疫情慘 3年虧損超過17年利潤

受疫情影響，中國國際航空公司、中國東方航空公司、中國南方航空公司這3大航空公司從2020年到2022年虧損額達人民幣1897億元（約新台幣8346.8億元），比疫情前的17年累積淨利潤還多。

中國經濟週刊1日報導，2020年至2022年，中國國航、中國東航和南方航空，3大航空公司的虧損額，比2003年至2019年這17年凈利潤合計額還多579億元。

報導說，截至今年1月31日，共有2677家上市公司預告2022年利潤情況，其中997家預計虧損，有13家預計虧損超過100億元。這些巨額虧損的公司中，前5名中有4家是航空公司。

中國國航2022年預計虧損370億元到395億元，中國東航預計虧損360億元至390億元，南方航空預計虧損303億元到332億元，海航控股預計虧損185億元至220億元。

航空公司解釋虧損的原因。受疫情持續影響，2022年中國民航累計運輸總周轉量年減30%，累計旅客運輸量年減43%。與2019年相比，2022年民航運輸總周轉量下降54%，旅客運輸量下降62%。再加上國際油價高企和人民幣兌美元匯率貶值，加劇了航空公司的成本壓力。

2019年之前，3大航空公司都在盈利，從2020年開始，3大航空公司一直虧損。2020年和2021年，3大航空公司各年度虧損額都在100億元以上。

單看各公司，中國東航和南方航空將前17年的凈利潤悉數虧盡，還有超200億元以上的窟窿。而中國國航前17年的淨利潤扣除近3年的虧損後，20年累計下來的凈利潤合計也僅29億元。1120205