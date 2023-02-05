美貨車出軌引發大火 居民疏散無人傷亡

美國一列載有化學物品的貨運火車昨晚在俄亥俄州毗鄰賓州的地方出軌，引發大火並促使當局進行大規模疏散，目前沒有傷亡傳出，當局已展開聯邦調查釐清事件原委。

綜合美聯社和法新社報導，一列貨運火車昨天從伊利諾州麥迪遜（Madison）前往賓州康威（Conway）時，於晚間9時左右在俄亥俄州東巴勒斯坦鎮（East Palestine）出軌，約50節車廂脫離軌道。

美國國家廣播公司（NBC）地方姊妹電視台WFMJ則報導，官員們表示，這列火車載有化學物品氯乙烯。而據美國國家癌症研究所（National Cancer Institute）說法，氯乙烯與肝癌及其它癌症的風險有關。

有關當局敦促事故現場方圓1.6公里的居民撤離。撤離人數約達2000，相當於該鎮一半的人口。

地方首長康納威（Trent Conaway）以「載有危險物品的列車出軌」為由，宣布東巴勒斯坦鎮進入緊急狀態。他表示，已持續監控疏散範圍1.6公里內的空氣品質，目前沒有危險指數的通報。

負責鐵道營運的諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern Railway）今天表示，事故沒有人員傷亡，目前原因不詳 。

國家運輸安全委員會（NTSB）的葛蘭姆（Michael Graham）今晚向媒體表示，委員會將聚焦把與這起事故相關但「易腐爛」的資訊收集起來。

出軌火車共有141節載貨車廂、9節空車廂，還有3個火車頭。葛蘭姆表示，州警有空拍影片，火車上也有可拍攝前方景物的行車紀錄器，以及數據紀錄裝置，這些資料可提供火車速度、油門位置與剎車使用等訊息。他們也可能就此詢問列車工作人員與其他證人。