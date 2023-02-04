中副外長馬朝旭訪俄 習普會仍未獲證實

俄羅斯片面宣布中共領導人習近平將於春季到訪，中國當局不願證實，但中國外交部官網今天發布新聞稿稱，副部長馬朝旭2至3日到莫斯科磋商，並說中國願與俄方落實雙方元首的重要共識。

中國外交部指出，馬朝旭赴俄羅斯展開兩國外交部門的磋商，期間分別會見俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），並與拉夫羅夫的副手魯登科（Andrei Rudenko）和維爾新尼（Sergey Vershinin）會談。

中國外交部說，馬朝旭與俄國官員就雙邊關係及合作和共同關心的國際議題深入交換意見，並說因習近平和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）戰略引領，中俄新時代全面戰略合作夥伴關係始終保持高度發展。

中國外交部表示，兩國政治互信持續深化，各領域合作穩步推進，國際合作更加緊密。中方願與俄方共同認真落實兩國元首達成的重要共識，並推動雙邊關係在新的一年取得新進展。

馬朝旭訪俄前，俄羅斯外交部1月30日表示，習近平將於春季赴俄羅斯國是訪問，由於2月24日是俄羅斯入侵烏克蘭1週年，習近平一旦訪俄，恐將使中國備受關注。

中國外交部發言人毛寧先前不予證實，僅表示「至於具體訪問，目前我沒有可以分享的信息」。

香港「南華早報」（SCMP）1月31日針對習可能訪俄發表文章說，這樣的訪問若是成行，將凸顯北京與西方的地緣戰略競爭過程中，選擇靠向莫斯科。

文章指出，但眼下是北京與蒲亭災難性入侵（烏克蘭）「保持距離的時候」，因為毫無疑問，莫斯科和蒲亭本人將面臨嚴重後果。

針對俄國片面宣布習將到訪，美國外交關係協會資深研究員張彥（Ian Johnson）則說，在某種程度上，這可視為中國對世界秩序的絕望，因為看看中國的盟友名單，根本「找不出個像樣的國家」。