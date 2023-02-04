中偵察氣球入美領空 布林肯批不負責任

美國國務卿布林肯今天批評中方，派偵察氣球進入美國領空之舉侵犯主權，既不負責任也令人無法接受，尤其在他訪中前夕。布林肯不願多談訪問延至何時，指目前重點是將偵察氣球弄走。

布林肯（Antony Blinken）原訂2月5日至6日首度以國務卿身分訪問中國，期間據報計劃與中國國家主席習近平會晤，但因美國國防部近日發現一個中國高空偵察氣球進入美國領空，臨時決議延期。

布林肯今天下午與來訪的韓國外交部長朴振於國務院召開聯合記者會，主動談及他決定暫緩訪中的決定，並多次以「侵犯主權」、「違反國際法」、「令人無法接受」、「不負責任」等字句來形容中國偵察氣球進入美國領空一事。

布林肯表示，今天上午他告知中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，由於中方「令人無法接受的行徑」，他決定延後原訂週末訪問中國的行程，待情勢允許再擇日出訪。

布林肯指出，美中領導人去年11月在印尼峇里島會晤期間同意，由他出訪北京接續對話。美國政府上上下下為出訪準備一系列討論內容，包括攸關美國及全球人民的議題，並與中方對口花不少時間交涉往來。

他不滿地說，偵察氣球進入美國領空一事，破壞他此行目的；尤其是在他出訪前夕有此作為，更是不負責任，且破壞美國對此行準備的實質性討論。

至於他出訪可能延至何時，布林肯不願多談，僅指目前重點是解決當前問題，把偵查氣球趕離美國領空。

但他強調，美國會持續與中方保持開放溝通管道，此次事件更加凸顯美中有必要維持直接、定期溝通，以避免誤算與衝突。