微星新筆電升級顯卡 有望挹注Q1業績

電競大廠微星今天舉辦線上發表會，推出搭載NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡、第13代Intel Core處理器的全新筆記型電腦，其中旗艦電競機種即日起開放預購，有助推升今年第1季業績。

微星發布新聞稿說明，Titan GT77 HX旗艦電競筆電獲得美國消費性電子展CES 2023創新獎，搭載i9-13980HX處理器及GeForce RTX 4090顯示卡，透過超增壓模式設計，能將處理器與顯示卡推升至250W效能，並配備全球首款4K/144Hz Mini LED（次毫米發光二極體）面板。

另一款旗艦級電競筆電Raider GE78 HX採用全新外型設計，靈感來自超級跑車的動力流線線條，未來也將推出搭載創新智慧觸控板的特別版本，集結最常用的功能熱鍵，並可提供自定義指令。

商務筆電部分，微星全新13吋Prestige 13 Evo、具備翻轉觸控功能的Summit E13 Flip Evo等2款機種即日起開賣。

研究機構TrendForce日前發布研究報告指出，受限於市場需求欲振乏力，去年第4季傳統週期性動能未能發酵，消費者可支配所得高度承壓下，即使筆電品牌在北美及中國雙雙祭出促銷價，銷售結果仍不如預期，預計終端庫存去化將持續至今年第2季，進一步影響通路下單更保守及謹慎。