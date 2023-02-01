台股年線攻防 電子、金融動向馬首是瞻

台股年線得而復失 法人：市場觀望Fed利率決策

台股1月31日跌破兔年紅盤站上的年線，不過美國企業財報提振投資人信心，美股收高。法人指出，本週美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議即將登場，市場情緒可能轉趨觀望。唯從外資等三大法人短期偏多操作觀察，包括電子、金融、鋼鐵、機電等輪動架構不必過分看淡。

美股道瓊工業指數1月31日上揚368.95點或1.09%，收34086.04點；標準普爾指數上漲58.83點或1.46%，收4076.60點；那斯達克指數大漲190.74點或1.67%，收11584.55點；費城半導體指數勁揚55.233點或1.93%，收2921.920點。

台股1月31日在漲多調節賣壓出籠下，開低震盪走低跌破15370點年線關卡，指數回補新春開紅盤的多方缺口，終場下跌228.62點，收在15265.2點，跌幅1.48%，加計盤後成交金額約新台幣2767.63億元。三大法人合計買超55.23億元，其中外資及陸資買超29.41億元。

產業訊息部分，中華電信公布2023年財測，預估全年合併營收為2212.7億至2227.9億元，年增約2.1%至2.8%；每股盈餘4.45至4.65元，較2022年減少0.06至0.26元。

半導體封測廠力成去年第4季稅後獲利13.49億元，季減43.7%、年減46%，創2019年第3季以來低點；2022年全年獲利86.87億元，年減2.4%，仍創歷年次高。

法人表示，台股漲多拉回，外資雖在台指期多單減碼，但持續買超現貨，隨著本週美國聯準會制定政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議即將登場，近期市場情緒可能轉趨觀望。